O sérum três vezes mais potente do que o retinol! Diga adeus às rugas e linhas de expressão

A partir dos 30 anos, o metabolismo do corpo começa a abrandar e isso afeta a renovação das células cutâneas, que estimulam a produção de colagénio e ativam os processos de reparação. O resultado? Uma pele com menos firmeza e elasticidade, mais cansada, baça e, no geral, envelhecida.

E se existem fatores genéticos que contribuem para este declínio, a verdade é que há cuidados que podemos ter no dia a dia que prolongam a juventude e a vivacidade da pele. Desde beber bastante água, manter uma alimentação equilibrada ou dormir horas suficientes, assim como usar cosméticos ricos em antioxidantes.

A pensar em todos os amantes de skincare, sempre à procura de produtos inovadores com os melhores ingredientes, a Isdin, marca espanhola especialista em cuidados dermatológicos, acaba de lançar o sérum Retinal Intense para uma pele visivelmente rejuvenescida.

Da linha Isdinceutics, Retinal Intense é um sérum bifásico de noite que ajuda a acelerar a renovação cutânea. Formulado com retinaldeído, reduz visivelmente as tão indesejadas rugas e linhas de expressão para uma pele mais lisa, uniforme e de aspeto mais jovem.

Cinco ingredientes que mudam tudo

De textura ligeira e emoliente, o inovador sérum antienvelhecimento de Isdinceutics combina a eficácia do retinaldeído com ingredientes calmantes para uma pele renovada. Ajuda a reduzir as imperfeições e os sinais da idade ao mesmo tempo que repara, hidrata e ajuda a acalmar a pele.

Os ingredientes poderosos reunidos no Isdinceutics Retinal Intense

• Retinaldeído: potente ingrediente com múltiplos efeitos antienvelhecimento: acelera a renovação cutânea, reduz rugas e linhas de expressão. A substância é três vezes mais potente que o retinol.

• Bakuchiol: ingrediente de origem natural com propriedades similares ao retinol.

• Vit-A-Tech: estimula a renovação celular da epiderme e a redução das rugas.

• Melatonina: antioxidante com ação reparadora da pele.

• Soothing Complex: com niacinamida, repara a pele com suavidade, ao mesmo tempo que atenua a sensação de secura, promovendo uma aparência saudável e hidratada.

Textura dual, duplo benefício

Graças à sua textura dual, oferece um duplo benefício para a pele, ao combinar a eficácia intensiva do retinal com as propriedades calmantes da niacinamida.

A sua inovadora tecnologia bifásica, que mistura os ingredientes no momento de utilização, permite obter uma textura emoliente e ligeira.

Resultados clínicos comprovados!

Em 1 mês → - 43% Redução de rugas • 91% pele suave e sedosa, com textura melhorada • 87% não produz desconforto na pele • 87% tom de pele mais uniforme • 84% pele mais hidratada e luminosa Em 3 meses → +12% Maior firmeza • 93% redução de poros • 97% redução de rugas e linhas de expressão • 93% melhoria das imperfeições • 90% pele renovada • 93% comprariam e recomendariam o produto



*Teste de utilização em 34 sujeitos, com todos os tipos de pele, durante 12 semanas. Data on file, 2022, ISDIN.

Juventude num gesto rápido e eficaz

O caminho para uma pele cuidada é simples, basta um gesto noturno para manter a elasticidade, luminosidade e, consequentemente, recuperar a firmeza.

Pele saudável, jovem e bonita?

Siga a rotina especializada da Isdin

1. Limpeza: Essential Cleansing 2. Contorno de olhos: Vital Eyes 3. Sérum: Retinal Intense 4. Creme: A.G.E. Reverse Night

Antes de ir dormir misture duas doses de Isdinceutics Retinal Intense e aplique suavemente sobre o rosto limpo e seco evitando o contorno dos olhos. Se nunca usou anteriormente um retinoide, deve ter em conta o período de retinização, ou seja o período de adaptação da pele ao uso de retinoides tópicos. A pele deve “habituar-se” aos retinoides, pelo que se recomenda iniciar gradualmente a sua utilização para minimizar o aparecimento de possível irritação.

No primeiro mês deverá utilizar o sérum duas vezes por semana. Durante as primeiras aplicações pode experienciar prurido, vermelhidão e inclusive descamação, o que faz parte do período normal de adaptação da pele. Quando deixar de provocar irritação, poderá aumentar progressivamente a sua utilização. Por deixar a pele mais sensível, é essencial que utilize protetor solar na manhã seguinte.

Isdinceutics Retinal Intense é o passo-chave que faltava na sua rotina de skincare. O novo sérum da Isdin é a solução absoluta e inovadora para o tratamento, prevenção e manutenção da saúde e beleza da sua pele.