O segredo para dormir mais e melhor

Por Máxima, 08:12

O sono é uma função biológica essencial para o organismo e para o bem-estar. Alterações na qualidade ou na quantidade de sono provocam fadiga física e mental que podem originar cansaço e dificuldade de concentração. Por esse motivo, passamos cerca de um terço da nossa vida a dormir. Perturbações prolongadas do sono podem causar depressão, ansiedade e alterações na memória. É importante ter, diariamente, um sono reparador, capaz de revitalizar o bem-estar físico e psicológico.

Dormir mal, ou descansar poucas horas por noite, é meio caminho andado para adoecer com maior frequência. Além de debilitar as defesas do corpo e estar mais propensa a infeções e doenças, passar mais tempo acordada altera o comportamento do organismo, obrigando-o a trabalhar mais horas. Uma situação que pode causar alterações cardiovasculares e doenças endocrinológicas. É como se obrigasse uma máquina a trabalhar mais horas ou mais tempo do que devia. As consequências do desgaste são óbvias. Com o corpo acontece o mesmo.

Rosto envelhecido

A falta de sono de qualidade também tem repercussões na estética, com especial destaque para o rosto. O sono serve para reparar e hidratar a pele e se não descansar as horas necessárias, a pele sofre um desgaste acelerado que se manifesta rapidamente. Um estudo realizado pela Escola do Sono, da Bensons for Beds, mostra os estragos que provoca ao rosto dormir seis horas diárias. O estudo foi feito analisando cinco dias dormindo seis horas e outros cinco dias dormindo as oito horas diárias. As conclusões não deixam margem para dúvidas: as linhas e as rugas de expressões aumentaram cerca de 45%, o número de manchas na pele cresceu 13% e a sua visibilidade 7%. Por último, a acumulação de bactérias aumentou 16%.

Já sabe, para ter um sono reparador precisa de dormir as horas adequadas. A quantidade de horas varia de acordo com a faixa etária. As crianças devem dormir entre 10 e 11 horas por noite, os adolescentes nove horas, os adultos oito horas e os seniores entre seis e sete horas. A esta realidade juntam-se outros fatores que influenciam o tempo e a qualidade do sono. Um deles é a qualidade e o conforto do colchão e da estrutura da cama.

Comprar online sem riscos

Especialista em produtos de descanso com mais de uma década de experiência, a Maxcolchon possui 60 lojas no país vizinho. Ao longo destes 10 anos tornou-se uma referência no setor, disponibilizando uma grande variedade de produtos de descanso no mercado cosommiers rebatíveis, bases forradas, estrados, cabeceiras e roupa de cama.

Aproveitando a qualidade e a experiência da marca, a empresa vende além da sua rede de lojas em Espanha, através da Internet, também para Portugal. O fator diferenciador da Maxcolchon Portugal da concorrência é que são fabricantes dos produtos que comercializam. Todas as encomendas são produzidas especificamente para cada pedido. Isto significa que os clientes podem personalizar os produtos de acordo com as suas necessidades, alterando as medidas de cada produto e escolhendo os tecidos que melhor se adaptam aos seus gostos.

Outros fatores diferenciadores da Maxcolchon Portugal são as facilidades de pagamento, que disponibilizam mais de sete métodos de pagamento diferentes que a ajudarão a enfrentar o custo do seu novo sistema de descanso, do qual irá desfrutar por um longo período de tempo.

Beneficia ainda da garantia de 100 noites de teste. Ela existe para a maioria dos colchões. Esta garantia permite responder aos receios de comprar um colchão online sem o testar. Na Maxcolchon Portugal encontra um método de ajuda na escolha do melhor sistema de descanso para as suas necessidades, contando com aconselhamento personalizado por telefone, chat ou e-mail. A garantia de 100 noites permite trocá-lo se não estiver convencido com o colchão que escolheu. Se está à procura de um colchão, de uma cama ou de um sommier, visite o site da Maxcolchon Portugal.

Encontrar o colchão ideal

Há uma grande variedade de materiais que afetam diretamente a firmeza e o acolhimento que os colchões proporcionam. Viscoelásticos, látex, molas ensacadas, entre outras combinações possíveis, são alguns dos materiais mais importantes que encontra no mercado. A aposta na inovação do descanso da Maxcolchon assenta na utilização de materiais de qualidade combinados com espumas e tecidos de alta densidade.

Na Maxcolchon Portugal encontra uma vasta gama de sistemas de descanso, que oferece um amplo leque de colchões, sommiers rebatíveis, bases forradas e estrados. Tudo o que precisa para se sentir confortável todas as noites. O produto-estrela são os colchões. Eles trazem benefícios ao descanso, reduzem a tensão e respeitam o alinhamento correto das costas.