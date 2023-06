O segredo de beleza: a marca de cosméticos que tem (mesmo!) de experimentar

O direito ao voto, o direito à educação ou a entrada no mercado de trabalho são marcos gigantes na história das mulheres. E há uma marca que acompanhou a evolução da beleza feminina em paralelo com as suas lutas e conquistas. Entre batons, perfumes e cremes, o empoderamento feminino faz parte do ADN da icónica marca Avon. Há mais de um século a criar oportunidades de negócio para as mulheres, permitindo que alcançassem a independência financeira e que assumissem o controlo das suas vidas – a história da Avon é a nossa história!

Aliás, é um nome que dispensa apresentações. Quem não se recorda de folhear um catálogo da Avon repleto de produtos de beleza? Quem nunca conheceu uma revendedora da Avon ou até fez parte da equipa? Também dispensam apresentações produtos que já são verdadeiros clássicos, como o Bubble Bath (espuma de banho), a fragrância Far Away e o delineador de olhos Glimmerstick. Essenciais que fazem parte da rotina de beleza de milhões de mulheres.

Sabia que a famosa marca americana de cosméticos foi fundada em 1886, em Nova Iorque, por… um homem?



Há 135 anos, McConnell foi um visionário. Lançou um modelo de negócio inovador, assente no marketing multinível, e numa comunidade de mulheres. O objetivo era “dar às mulheres a oportunidade de assumir o controlo e a responsabilidade pelas suas vidas”. Em 1939, a empresa mudou o nome para Avon e, em 1982, chegou finalmente a Portugal. Agora a marca assinala o 41º aniversário com um novo posicionamento: “Embrace Your Power” (“Assume o Teu Poder”).

Esta afirmação “parte da convicção de que todas as mulheres nascem com um poder único, mas que a desigualdade de género sufoca esse potencial”, diz Susana Pereira, Portugal commercial head da Avon. É por isso que a Avon, através do Compromisso de Impacto, “oferece pelo menos 20% em cada produto vendido, ajudando cada uma destas mulheres independentes a criar um futuro melhor”.

Causas que importam

Desde 2004, a Avon ofereceu sete mamógrafos digitais a hospitais públicos portugueses, doou mais de 198 mil euros à Liga Portuguesa Contra o Cancro e mais de 100 mil euros à Associação de Apoio à Vítima.

Como se mantém atual e atrativa uma marca com 135 anos?

A marca tem acompanhado as tendências e necessidades do mercado, adaptando-se às preferências dos consumidores e inovando constantemente os seus produtos. Além disso, a Avon tem investido em estratégias de marketing eficazes para se conectar com o seu público-alvo e promover a marca de forma relevante. Uma vantagem dos negócios de venda direta e marketing multinível é que conhecemos todos os nossos revendedores e isso permite-nos garantir a nossa relevância.

Susana Pereira, Portugal commercial head da Avon

A Avon foi a primeira marca a utilizar retinol estabilizado em 1986. A aposta na inovação mantém-se?

A Avon mantém a sua aposta na inovação. Em 1996, foi a primeira marca a estabilizar a vitamina C e, em 2020, voltou a revolucionar os cuidados com a pele com o lançamento global de uma tecnologia inédita e patenteada, o Protinol™. Desenvolvido em parceria com a Universidade de Manchester, é capaz de impulsionar a produção de colagénio tipo I e tipo III. Estas inovações acontecem em vários segmentos e não apenas no cuidado da pele, como foi o caso mais recente do Batom Hydramatic, o primeiro batom mate a nível mundial com uma base hidratante hialurónica.

Curiosidade!

A Avon foi criada em 1886 por um homem, mas as equipas de revendedoras são, sobretudo, constituídas por mulheres. A Avon foi pioneira no empoderamento feminino? Sim, a Avon foi pioneira no empoderamento feminino ao criar oportunidades de negócio para mulheres há mais de um século. A marca oferece às mulheres a possibilidade de se tornarem revendedoras independentes, proporcionando uma fonte de rendimento, independência financeira e flexibilidade de horários. A Avon tem sido uma força motriz na capacitação de mulheres em todo o mundo e continua comprometida em promover oportunidades igualitárias. Hoje em dia, embora a nossa equipa seja maioritariamente feminina, temos bastantes revendedores masculinos.

Ao longo da sua história, a Avon associou-se a causas como a luta contra o cancro da mama e a violência doméstica. A que causas está ligada atualmente?

Além de continuar o seu compromisso com a luta contra o cancro da mama e a violência doméstica, a Avon também se envolve em iniciativas relacionadas com as alterações climáticas e a sustentabilidade. A marca tem trabalhado para reduzir a sua pegada ambiental, promovendo práticas sustentáveis e desenvolvendo produtos mais ecológicos. A Avon também está comprometida em garantir que os seus produtos sejam cruelty-free, ou seja, não testados em animais.

Quais são os produtos mais procurados? A Avon possui uma série de produtos icónicos, como o Bubble Bath (espuma de banho), a fragrância Far Away e o delineador de olhos Glimmerstick. Esses produtos são reconhecidos pela sua qualidade, eficácia e acessibilidade. Três produtos icónicos Avon que não podem faltar no seu arsenal de beleza: • Bubble Bath (espuma de banho);

• Fragrância Far Away;

• Delineador de olhos Glimmerstick.

O modelo de vendas da Avon ainda é competitivo no mercado atual?

Sim. A Avon tem-se adaptado às mudanças tecnológicas e incluiu estratégias digitais nas suas operações. Oferece aos revendedores ferramentas online e formações para promoverem os seus negócios, alcançar um público mais amplo e facilitar as transações online. A marca também está presente nas redes sociais, aproveitando as plataformas digitais para interagir com os clientes e promover os seus produtos. A app AVON ON permite aos revendedores terem acesso ao seu negócio apenas através de um clique. Podem gerir as suas redes sociais, aceder a formações de produto ou técnicas de vendas, partilhar a brochura digitalmente e fazer as suas encomendas.

Quais as vantagens de ser revendedor Avon atualmente?

Ser revendedor Avon atualmente oferece várias vantagens podendo conseguir até 35% de desconto sobre as suas vendas. Os revendedores têm a oportunidade de construir o seu próprio negócio com flexibilidade de horários e zero investimento inicial. Recebem suporte e formações da Avon, têm acesso a uma ampla variedade de produtos de beleza e cosméticos de qualidade e podem beneficiar de promoções e descontos exclusivos. Além disso, a Avon oferece oportunidades de crescimento e reconhecimento através de programas de incentivos.

Em 2020, a Avon foi adquirida pelo grupo Natura. O que mudou, em termos de negócio, desde então?

A fusão com a Natura resultou na criação do quarto maior grupo de beleza do mundo, permitindo uma maior escala e alcance global para a Avon. A colaboração entre as marcas tem proporcionado sinergias e partilhas de conhecimentos, promovendo o desenvolvimento de novos produtos e ampliando as oportunidades de mercado. Essa união também reforça o compromisso conjunto com a sustentabilidade, o empoderamento feminino e a responsabilidade social.

Poderosas, fortes e resilientes são apenas alguns dos adjetivos que nos caracterizam. Seja como revendedora ou cliente: “Embrace Your Power” com a Avon.