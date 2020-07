O segredo de Anita Healthy para comer saudável

Na cozinha de Anita, entre a cozinha tipicamente portuguesa adaptada e a cozinha do mundo que todos os dias a inspira, o match perfeito chegou com a gama de azeite Gallo Bio, uma gama onde a qualidade do produto se mantém, mas a preocupação com a sustentabilidade é reforçada. As duas variedades, Suave e Frutado, fazem com que todas as combinações sejam possíveis: do refogado ao estufado, da salada a uma inusitada sobremesa, Gallo Bio não só se adapta: dá o toque essencial e distintivo a cada e qualquer prato.

Do local dos ingredientes à viagem dos temperos

O segredo para uma alimentação saudável, para Ana Rita, é simples: escolher alimentos que vêm da terra, das árvores, da natureza. E defende: "Em Portugal, temos bons alimentos e boas receitas tradicionais, não precisamos de abdicar da nossa gastronomia de base para sermos saudáveis."

E, claro, na base da cozinha portuguesa encontramos o azeite Gallo, que há 100 anos acompanha as receitas dos portugueses. O sabor inconfundível dá um toque diferenciador aos refogados, mas a sua versatilidade vai muito além disso. Gallo lançou recentemente a gama Bio, e Anita já se rendeu às duas variedades de Gallo Azeite Bio: o Sabor Frutado e o Sabor Suave. A blogger acredita que a sustentabilidade é um tópico cada vez mais debatido e defende que "proteger o solo de agressões maiores e obter um produto como o azeite de forma sustentável é ajudar o planeta e, indiretamente, a nossa saúde".

Ana Rita dá dois exemplos de receitas simples e saudáveis nas quais o azeite Gallo Bio faz toda a diferença:

"Uma receita que faço regularmente é húmus de grão. Basicamente tritura-se grão-de-bico cozido com alho e azeite Gallo Bio Sabor Suave. Fica uma delícia servido com palitos de cenoura crua ou pepino. Um bom molho vinagrete feito com azeite Gallo Bio Sabor Frutado, vinagre e um pouco de mostarda Dijon também é uma excelente opção para temperar as saladas desta época."

Anita gosta de adaptar receitas tradicionais em receitas "mais saudáveis", mas revela um fascínio pela comida indiana. As especiarias "mais excêntricas" são grandes aliadas nas suas receitas, como estufados ou pratos de caril. Contudo, não nega "uma boa posta de bacalhau com azeite e vinagre!". Quando questionada sobre a receita mais surpreendente em que o azeite faz toda a diferença, Anita é perentória: "Sem dúvida na mousse de chocolate!" Tão assertiva que, claro, tivemos de pedir a receita!