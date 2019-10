O que dizem as manchas escuras abaixo das pálpebras inferiores?

Por Máxima, 12:32

Quem nunca foi denunciado pelas indesejadas olheiras, supostamente provocadas por uma noite mal dormida ou pelo cansaço extremo, que pisque o olho. As olheiras são, por assim dizer, o sinal de alarme que precede qualquer cumprimento matinal, desarmando a tentativa de passarmos despercebidos com o olhar sombreado e com todos a apontarem a nossa noite longa.

Afinal o que são e a que se devem as olheiras?

São marcas, mais ou menos profundas, de cor escura ou arroxeada que se formam abaixo das pálpebras inferiores. Apesar de serem associadas ao cansaço, as olheiras podem não ser sinal dele. O aspeto escuro em torno do olhar é, muitas vezes, algo natural no rosto, seja uma característica própria ou hereditária. Na prática, resume-se a um excesso de melanina ou à concentração anormal dos vasos sanguíneos na zona em redor dos olhos. Umas mais profundas do que outras, mais escuras ou azuladas, a verdade é que a cor destas manchas varia com os problemas e com o próprio tom de pele.

Idade do olhar

Mais do que cansaço, tons de pele ou genética, as olheiras são também um sinal de que a idade avança. A perda natural da elasticidade da pele pode criar a ilusão de que o volume das sombras aumenta, tornando-as mais evidentes. Os maus hábitos de sono, as alergias e o emagrecimento extremo, entre outros fatores, podem agravar o aspeto escuro em torno do olhar.

Um profissional de saúde pode ajudar, mas…

Independentemente da origem e tipo das olheiras, é importante consultar um profissional de saúde que ajude a fazer um diagnóstico correto e que possa indicar o melhor tratamento. Por outro lado, antes de iniciar qualquer tratamento, é também essencial proteger e hidratar a área em redor dos olhos para que as manchas sejam atenuadas.

Tipos de olheiras

Olheiras constitucionais: acastanhadas, evidenciam-se em olhos profundos.

Olheiras melânicas: também acastanhadas, que se evidenciam pelo excesso de melanina (proteína que confere pigmentação à pele); são mais frequentes em pessoas morenas.

Olheiras sanguíneas: de cor arroxeada devido à presença de hemoglobina.

Olheiras vasculares: de cor ligeiramente azulada, são causadas pela retenção de fluidos nesta região dos olhos.

Fatores que agravam as olheiras - Cansaço - Alergias - Envelhecimento - Excesso de sol - Noites mal dormidas - Friccionar a região dos olhos - Álcool/tabaco