O nosso segredo para facilitar a rotina de skincare

Há uma nova trend no TikTok – para as mais tradicionais, também já corre no reels do Instagram – em que se ouve no áudio: se o teu eu jovem pudesse falar contigo, o que lhe dirias? Fizemos o exercício, mesmo sem o transformar em vídeo viral. O que diríamos? Para sermos mais confiantes. Para não fazermos designs arrojados nas sobrancelhas. Para acreditarmos que a aceitação do corpo vai ser, ainda, assunto sério. Para sairmos todas as noites que quiséssemos, aproveitarmos todas as festas, dançar até de manhã. E… para nos desmaquilharmos, todas as noites.

Este é um dos principais erros, enquanto jovens, cuja fatura se paga bem mais cedo do que aquilo que imaginamos. Não desmaquilhar parece inócuo, mas as repercussões espelham-se logo na manhã seguinte, e prolongam-se a médio e longo prazo. Pele com imperfeições, linhas finas, olheiras, pestanas enfraquecidas… A lista é longa. E, não podendo recomendar à nossa younger self, recomendamos-te a ti: o Sensibio H2O eye é o desmaquilhante micelar bifásico da Bioderma que vais querer ter S-E-M-P-R-E na tua rotina. Porquê?

1. Remove facilmente a maquilhagem, mesmo à prova de água

Durante o dia, quanto mais resistente a maquilhagem, mais preparadas nos sentimos para enfrentar todos os imprevistos. Maquilhagem à prova de água é um must-have, mas quando chega a hora de a remover… preferíamos ter escolhido algo menos resistente. É por isso que gostamos tanto do Sensibio H2O eye. Porque mesmo a máscara de pestanas mais resistente é eliminada facilmente, graças ao sistema bifásico de limpeza e às partículas micelares, e as pestanas são reforçadas pelo próprio desmaquilhante micelar bifásico.

Bónus: Para além de remover as impurezas que se acumulam durante o dia, a maquilhagem e o batom, a formulação de Sensibio H2O eye ajuda ainda a fortalecer as pestanas e a pele.

2. Porque limpa em profundidade os olhos, mas também os lábios!

Se já deste por ti a sofrer com um eyeliner que dura para lá do uso de desmaquilhante, ou de um batom tão bom que, no dia seguinte, ainda o tens nos lábios... Os teus problemas acabaram! O Sensibio H20 eye foi desenvolvido especificamente para desmaquilhar lábios e olhos, desmaquilhando de forma suave e tendo em conta a sensibilidade das zonas. Não tem álcool nem tem perfume.

Bónus: para as utilizadoras de lentes de contacto, que desesperavam por um desmaquilhante que não causasse fricção ou irritação nos olhos, este é apto para usar com lentes!

3. Porque limpa, mas não se limita a limpar

De uma água micelar esperamos o básico – que remova a maquilhagem, para podermos avançar na rotina de skincare. O que não esperamos, e foi por isso que o Sensibio H2O eye nos surpreendeu tanto, é o facto de um desmaquilhante micelar bifásico reforçar também as pestanas!

Bónus: Tem uma composição única – Provitamina B5, 30% de fase lipofílica/oleosa e 70% de fase aquosa!

Resultado: desmaquilha, limpa, reforça as pestanas, suaviza a pele e não a deixa oleosa ou gordurosa. Está adaptado a todos os tipos de pele, incluindo a pele sensível.

Segredo: Agite bem antes de utilizar!