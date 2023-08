O melhor do regresso às aulas está na Amazon

Tempo de queimar os últimos cartuchos das férias de verão e preparar a contagem decrescente para o início do novo ano letivo.

É uma época de incertezas e entusiasmo… para rever os colegas, professores, aprender e crescer. Para si, a preocupação está em garantir que nada faltará de modo a assegurar um regresso em grande.

A Amazon é o sítio ideal para o efeito. É na secção “Regresso às Aulas” deste mundo online que vai encontrar tudo sem precisar de procurar noutro lugar. Preparada? Provamos-lhe como pode completar a sua lista de forma rápida e com apenas alguns cliques.

Uma agenda semanal

Comecemos pelo crucial: o material de papelaria. Ter uma agenda para que nada lhes escape é uma grande ajuda! Esta é de 12 meses, desde agosto de 2023 a julho de 2024. Vai dar jeito para anotar datas de testes e exames, planificar o estudo, ou marcar outros eventos dos quais não se podem mesmo esquecer. Perfeita para uma organização mais visual e ajustada!

As suas ilustrações únicas são um bónus. Vem ainda com dois marcadores, duas páginas de autocolantes a cores e um envelope no interior se quiser guardar algumas notas.



1 de 5



Uma mochila espaçosa

Para que possam transportar todos os livros e cadernos de forma confortável e prática, uma boa mochila é imprescindível. As icónicas EASTPAK são conhecidas pela sua durabilidade e por serem totalmente impermeáveis.

Têm um compartimento principal espaçoso, um bolso frontal e alças acolchoadas para levarem tudo o que precisam para qualquer lugar.



2 de 5



Um tablet PC 2 em 1

Cada vez mais, assistimos à substituição do papel por tablets ou portáteis. São uma ferramenta de trabalho indispensável e, por isso, quanto mais práticos, melhor. Este tablet Windows 11 UBook X é um tablet PC 2 em 1, perfeito não só para desempenhar tarefas da escola como para lazer.

Como é leve, pode ser transportado facilmente. O estudo tornar-se-á mais rápido, dinâmico, divertido e produtivo!



3 de 5



Um livro para começar o ano

Ler deve ser uma atividade cultivada desde cedo. Melhora o vocabulário, estimula o raciocínio e aprimora a capacidade interpretativa. Neste sentido, porque não dar início ao novo ano letivo com “O Alquimista”? Esta obra de Paulo Coelho já se estabeleceu como um clássico moderno universal.

É uma simples, sábia e inspiradora história sobre as lições que Santiago aprende ao longo da sua jornada pelo deserto egípcio. Uma viagem motivada pela procura de bens-materiais torna-se rapidamente numa descoberta das riquezas que escondemos dentro de nós mesmos. Fascinante e de leitura obrigatória.



4 de 5



Calçado confortável

Na correria do dia a dia, não há nada mais importante do que um calçado confortável e adequado para a azáfama que está prestes a fazer-se sentir. Querem aproveitarem o tempo ao máximo sem qualquer preocupação, por isso, estes Lacoste Powercourt, versáteis e estilosos são a escolha ideal para o regresso à rotina atarefada.

Feitos com materiais de qualidade, estão disponíveis em vários tamanhos e em duas cores: branco e preto.



5 de 5