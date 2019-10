O calçado citadino essencial para este inverno

Por Máxima, 14:47

Independentemente do que faça, há uma necessidade comum a qualquer mulher cosmopolita: um bom par de sapatos versáteis. Daqueles que se adequam a inúmeras situações do dia à noite, que possam acompanhá-la do trabalho ao happy hour com as amigas. Antes do inovador mundo da tecnologia ter chegado ao calçado, ou se escolhia o estilo ou o conforto. Mas isso mudou.

Com toda a pinta adjacente a uma marca escandinava, a marca dinamarquesa ECCO chegou a Portugal e trouxe os modelos, conhecidos por combinarem bom gosto com conforto, graças à qualidade de amortecimento anatómico. Aproveitámos a oportunidade do lançamento da nova coleção de botas em pele ECCO Shape Sculpted Motion para este outono-inverno e fomos conhecer de perto os modelos de botins e botas de cano alto – algumas até ao joelho. Selecionámos os quatro pares essenciais para a estação fria e mostramos neste editorial de moda como conjugar os seus sapatos com as tendências.



Botas brancas

Praticamente incontornáveis nesta estação, aproveite para conjugar o seu par de TREDTRAY W no estilo utilitarista com um ar mais feminino com saia, blusa de gola alta e um casaco de pelo falso para combinar texturas.

Botas pretas e carteira castanha

Deixe para trás a ordem de combinar o tom dos sapatos com os acessórios. Para deixar todo o look mais leve, opte por umas calças num tom mais claro em contraste com os seus TREDTRAY W pretos e a Geometrik Shopper.

Explore os tons do outono-inverno

Além do básico preto, por quê não apostar no tom beringela? As botas de cano e tacão baixos SHAPE SCULPTED MOTION 35 ficam perfeitas com um fato. Dê um toque à combinação com um lenço ao redor do pescoço.

Todos os dias podem ser sexta-feira

Aposte num look mais despojado e ao mesmo tempo sério ao combinar saia com bota de cano alto preta SHAPE SCULPTED MOTION 35. O blazer no tom castanho casa na perfeição com a carteira Sculptured Handbag.





A coleção ECCO Shape Sculpted Motion foi inspirada na alta-costura, mas desenhada para ser usada todos os dias. Precisa resolver algo pela cidade e, de repente uma amiga liga e convida-a para um brunch? Ou está no trabalho e todos decidem ir diretamente para um bar de cocktails ou para o novo restaurante da cidade jantar? Garantimos que com estas botas, além do conforto de um dia inteiro a calçá-las e mal senti-las (não aparentam mas são mesmo leves!) vão dar-lhe a confiança necessária para seguir para qualquer compromisso sem sentir-se que não está vestida à altura.

As botas desta coleção, além de se ajustarem confortavelmente à fisionomia de cada pé, possuem uma seleção de vários tamanhos de tacão, desde os 35, 55 aos 75 mm. Assim não há desculpa quanto ao salto, porque a garantia é que possa movimentar-se de forma natural. E há uma razão comprovada por trás. A tecnologia ECCO FLUIDFORM™ Direct Comfort capta e preserva o perfil anatómico do pé a cada utilização, o que garante o equilíbrio entre o amortecimento e o ressalto. Todos os modelos também possuem o SHAPE Shank, que oferece um caminhar com estabilidade e confiança.

A carregar o vídeo ...



Encontre a loja mais perto de si aqui.

A ECCO gere todos os aspetos da cadeia de valor, desde o design à fabricação de couro e produção do calçado até as atividades de distribuição. Os sapatos, malas e acessórios da marca fundada em Dinamarca em 1963 são vendidos em 99 países, de mais de 2.250 lojas próprias e mais de 14.000 pontos de venda.