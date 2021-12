Novos portáteis ASUS OLED: maior realismo nas cores e maior cuidado com os olhos

Costuma dizer-se que a realidade é mais elucidativa a preto e branco, mas a vida passa-se a cores. Por isso, os portáteis ASUS OLED têm uma gama de cores de primeira classe, reproduzindo-as com precisão realista soberba, tornando-os perfeitos para trabalho profissional e criativo ou para quem queira, simplesmente, desfrutar da melhor fidelidade que um ecrã OLED a cores tem para dar.

ASUS OLED: menor risco de lesão ocular Devido à natureza dos compostos orgânicos especiais emissores de luz que utilizam, os ecrãs ASUS OLED podem diminuir a luz azul nociva em até 70% comparativamente aos ecrãs LCD, tornando-os extragentis com os olhos para reduzir o risco de lesões na retina.

Imagens detalhadas e realistas de qualidade cinematográfica

Disponíveis com preços variados e para as mais diversas utilizações, os portáteis ASUS com ecrã de tecnologia OLED oferecem imagens excecionalmente detalhadas e realistas, com uma gama de cores 100% DCI-P3 de qualidade cinematográfica. Significa isto que as cores reproduzidas no ecrã são mais ricas e vivas, ideais para projetos com cores intensivas e para melhorar qualquer tipo de conteúdo. O ecrã OLED dispõe de validação Pantone, o que significa que as cores que vê no ecrã são precisas. Um pouco à semelhança da expressão inglesa what you see is what you get ("O que vê é o que obtém").

Qualidade de topo com proteção máxima

Outra vantagem dos portáteis ASUS OLED? Emitem 70% menos luz azul prejudicial, conhecida por causar desconforto ocular e por perturbar a qualidade do sono. Devido à natureza dos materiais especiais de iluminação orgânica num ecrã OLED, os portáteis ASUS são, também, certificados pelas entidades TÜV Rheinland e SGS.

Tecnologia Eye Care Mais importante ainda: ao contrário dos filtros tradicionais de luz azul, alterar o espectro significa que não há necessidade de comprometer a precisão das cores. E quanto à visão das crianças? A ASUS também tratou disso, não se preocupe. É, por isso, que existe a tecnologia Eye Care.

Como os olhos das crianças não estão completamente desenvolvidos, com uma lente e córnea mais transparentes, a luz azul prejudicial pode penetrar mais facilmente no olho, causando, potencialmente, o envelhecimento prematuro da retina. Pesquisas levadas a cabo, em 2018, pela Lakeside Vision Center demonstraram que, nos olhos de uma criança de 5 anos, aproximadamente 60% das emissões de luz azul recebidas passam para a retina, em comparação com apenas cerca de 20% no caso de um adulto de 60 anos.

Com os ecrãs ASUS OLED, os níveis significativamente mais baixos de luz azul asseguram um maior cuidado para os olhos das crianças. E sempre com uma gama de cores 100% DCI-P3 – tanto em níveis de brilho reduzidos como elevados.

Num portátil com ecrã LCD normal a gama de cores é reduzida drasticamente em níveis de brilho baixos. Com um brilho de 16G, os portáteis LCD só têm uma gama de cores DCI-P3 de 11%. E os portáteis ASUS OLED? Mantêm uma gama de cores 100% DCI-P3.

Simplificando: nos ecrãs LCD convencionais, os detalhes e a qualidade das cores normalmente diminuem, drasticamente, à medida que o brilho é reduzido. Já os portáteis ASUS OLED são capazes de mostrar grande detalhe em configurações de brilho mais reduzidas, devido ao elevado contraste e à capacidade de manter uma gama de cores ampla com brilho reduzido.