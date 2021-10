Novidade: o bálsamo que nutre intensamente e melhora a qualidade da pele madura

Procuramos envelhecer enaltecendo a beleza de cada idade. Como tal, não basta um cuidado apenas que atue nos sinais de envelhecimento – nas rugas, na pele flácida, nas manchas... Mas, sim, um cuidado ultracompleto, que se adapta a todos os tipos de pele madura e que pensa numa mulher com 50 ou mais anos que deseja viver em harmonia com a idade que tem. Sabe-se cada vez mais sobre a ciência do envelhecimento cutâneo, o que torna mais fácil e alcançável descobrir cuidados que "olham" para a juventude da pele como um todo e que apresentam as respostas certeiras, com cuidados eficazes e de excelência, como a gama Excellage do Institut Esthederm.

Eis que se junta à gama já icónica um novo cuidado diário, que não pode faltar na rotina de cuidados diários das peles maduras. Um must-have para a pele que precisa de mais nutrição e luminosidade!

Excellage Crème-Baume

É uma das novidades do Institut Esthederm deste ano: um bálsamo reconfortante para uma pele mais seca, com uma textura mais nutritiva e que proporciona um toque aveludado e elegante. O Excellage Crème-Baume funde-se na pele para um conforto duradouro

Todas as fórmulas do Institut Esthederm se destinam a manter a pele jovem, através da monitorização contínua e sustentável dos principais fatores envolvidos no envelhecimento, independentemente do meio ambiente ou do estilo de vida, e tendo sempre em conta os ritmos naturais da pele.

Complexo de ceras vegetais: jojoba + mimosa + girassol

Com uma textura em bálsamo e enriquecida com lípidos naturais que reforçam a função barreira da pele, o novo cuidado Excellage Crème-Baume da Esthederm deixa a pele incomparavelmente mais nutrida e aveludada. Quando aplicado na pele, o complexo de ceras naturais que fazem parte da fórmula deste novo bálsamo forma um véu de seda que restaura e reforça a função barreira cutânea da pele, protege da desidratação, nutre e melhora a qualidade do microrrelevo.

TRIO DE CERAS: com jojoba, com uma composição semelhante à do sebo, mimosa – uma cera vegetal suave e protetora – e girassol, altamente nutritivo, este trio de ceras vegetais é capaz de absorver até seis vezes o peso em água.



Este bálsamo é enriquecido ainda com ÓLEO DE CAMÉLIA, colhido uma vez por ano em Jeju, uma ilha da Coreia do Sul, classificada pela UNESCO como Património da Humanidade Mundial. Valioso e de alta qualidade, é particularmente rico em ácido oleico, um ácido gordo que nutre intensamente a pele, melhora a coesão entre células epidérmicas e proporciona uma sensorialidade rica e sensual.

Esta combinação poderosa imita os lípidos que compõem naturalmente a epiderme, protegendo-a e nutrindo-a de forma imediata. Após a aplicação desta novo bálsamo da Esthederm, a diferença de temperatura entre o produto e a pele faz com que estas ceras vegetais se fundam delicadamente, proporcionando um toque aveludado, envolvente e reconfortante.