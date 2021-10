Nova linha da Mercadona combate os sinais da idade

Cuidar da pele é manter o corpo com aspeto saudável e há zonas que não devem ser esquecidas nesta rotina de cuidados. A pensar em todas as pessoas que procuram um tratamento facial que ajuda a pele a ganhar firmeza e hidratação e que combate os sinais da idade, a Mercadona criou vários produtos dentro da linha Sisbela Reafirm. Há produtos para cuidar de cada zona do rosto: cara, contorno de olhos, pescoço e decote.

Sisbela Reafirm É ideal para quem procura devolver firmeza à pele, mais hidratação e combater os sinais da idade. Escolha o produto de que mais gosta ou que melhor se adapta às suas necessidades e experimente!

1. Sérum Redutor Instantâneo de bolsas e olheiras

Este sérum é ideal para utilizar durante o dia. Combina ingredientes à base de minerais com um hexapeptídeo para conseguir uma redução visível e instantânea das olheiras e bolsas oculares e uma melhoria na aparência das rugas de expressão. Os resultados extraordinários são imediatos e não permanentes.

Modo de usar : depois de limpar e secar bem o rosto, deve aplicar uma gota do sérum do tamanho de um grão de arroz na ponta do dedo e espalhar na zona inferior dos olhos e nas rugas de expressão (pés-de-galinha). Evite o contacto com os olhos. Deixe secar ligeiramente, sem gestos, durante dois a três minutos. Se usar maquilhagem, deve esperar que o produto seque totalmente e evitar maquilhagem à base de água, já que o produto perde a efetividade em contacto com a água.

2. Sérum potenciador de firmeza 12% Silício

Com efeito tensor, este sérum dá à pele firmeza e elasticidade e previne as rugas e a flacidez que surgem como resultado do envelhecimento. O silício é utilizado para hidratar, reestruturar e ajuda a combater a flacidez cutânea e a desidratação da pele. Modo de usar : deve aplicar seis gotas de produto na pele limpa e seca, de manhã e à noite. Massaje até estar completamente absorvido e aplique, depois, o creme facial da mesma linha.

3. Creme Contorno de Olhos



Reduz as olheiras e dá luminosidade graças à ação descongestionante, calmante e estimulante. Este creme de contorno de olhos é um hidratante poderoso. Reduz as rugas, os pés-de-galinha e firma a zona do contorno dos olhos. Modo de usar : deve aplicar na pele limpa, de manhã e à noite. Retire uma pequena quantidade de produto com a ajuda da espátula. Aplique na zona do contorno dos olhos e espalhe, com a ponta dos dedos, desde o canal lacrimal até ao canto do olho, até ser completamente absorvido.

4. Creme Revitaliza e Reestrutura



Este é um creme regenerador e rejuvenescedor que combate as rugas e os sinais da idade. Firma a pele e deixa-a mais suave e luminosa. Modo de usar : aplique de dia e à noite no rosto limpo até estar completamente absorvido.

5. Creme Pescoço e Decote



É o creme que ajuda à firmeza da pele e nutrição diária. Combate os sinais da idade e mantém a pele do pescoço e decote suave, firme e elástica. Modo de usar : aplique diariamente, de manhã ou à noite, no pescoço e decote. Realize movimentos suaves ascendentes para potenciar a ação de firmeza.

6. Spray Flash

O objetivo deste spray é esticar e reafirmar a pele, melhorando visivelmente o aspeto de maneira imediata. É ideal para aplicar antes da maquilhagem. Este produto adequa-se a todo o tipo de peles, incluindo peles sensíveis.

Modo de usar : com a pele limpa, deve aplicar sobre o rosto ou na palma da mão e massajar até à total absorção. Posteriormente, aplique o creme habitual ou a maquilhagem. É importante evitar o contacto com os olhos.