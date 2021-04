No gender self-care: os cuidados diários são agora universais

Os cuidados de corpo são uma preocupação cada vez mais generalizada, mas também segmentada. Todas e todos procuram uma pele hidratada e bonita, uma fragância que se encaixe na personalidade e no gosto de cada um, uma proteção que sirva todos os dias.

Mas, no mundo do self-care, a divisão é sempre feita por géneros: os produtos para ela e os produtos para ele ocupam diferentes espaços e têm, inclusive, visuais bem distintos. Para ela, o colorido ou as cores claras, para ele, as cores escuras. É um ímpeto à masculinidade e à feminilidade que deixa de fazer sentido quando pensamos que, nos produtos para o corpo, o que conta é a textura, a fragância, a qualidade.

A Massimo Dutti redefine agora os conceitos preconcebidos dos cuidados, criando a linha Body Care Collection. Uma linha que assenta nas bases da exclusividade e do cuidado, sem rótulos. Sem géneros.

A carregar o vídeo ...

Fragâncias do futuro

A nova linha de cuidado leva o objetivo de género neutro muito a sério, e todos os produtos são desenvolvidos com este statement em mente. Há, na Body Care Collection, quatro fragâncias em formato eau de parfum, todas elas passíveis de serem utilizadas tanto por homens como por mulheres.

Estas quatro fragâncias serão distinguidas por quatro cores, todas elas neutras, e encaixam-se em qualquer ambiente. Fragâncias como camomila, tulipa branca, gengibre ou algodão são ingredientes principais em perfumes cujo único fator de escolha é a preferência pelo cheiro, e não a definição de um rótulo.

Hidratação para todos

A coleção completa-se com três produtos para o cuidado do corpo, em que a qualidade e o aroma são, uma vez mais, a principal preocupação. Creme de corpo, creme de mãos e sabonete líquido para as mãos são as estrelas da gama, com ingredientes similares aos perfumes e com o mesmo nível de bom gosto e de cuidado.

A sua ação conjunta contribui para a revitalização e proteção da pele, com cuidados que agradam a toda a família, que não descuram a decoração e que surpreenderão também os convidados! É o kit perfeito para ter e para oferecer.

Exclusividade com assinatura Massimo Dutti

Fragância e textura são obviamente as prioridades numa linha de cuidados, mas a marca não se cingiu às prioridades. Toda a linha é desenvolvida tendo em conta o ADN moderno da Massimo Dutti e a crescente preocupação dos consumidores em produtos únicos, inovadores, de qualidade e exclusivos.

A preocupação ambiental tem também um papel fundamental no desenvolvimento da coleção, com ingredientes naturais, puros, amigos do ambiente e com foco em beleza e bem-estar.