Natal: os 16 óculos de sol mais trendy para oferecer

Mais do que um simples acessório, uns óculos de sol são um statement e elevam qualquer look, seja qual for a estação. Por isso mesmo, todas as lojas Sunglass Hut espalhadas pelo país convidam a celebrar o Natal com a campanha All The Shades of Holiday.

Escolha entre óculos de formato clássico a cores vivas e ousadas, de marcas como Prada, Ray-Ban, Versace, Burberry ou Michael Kors. Vai encontrar presentes para todos os fashion lovers e porque não até um par para si!

LUXURY STYLES





Prada, à venda em exclusivo na Sunglass Hut, €350



Burberry, à venda em exclusivo na Sunglass Hut, €250





Burberry, à venda em exclusivo na Sunglass Hut, €230



Versace, à venda em exclusivo na Sunglass Hut, €300

ICONIC STYLES





Ray-Ban, à venda em exclusivo na Sunglass Hut, €245



Ray-Ban, à venda na Sunglass Hut, €175





Persol, à venda na Sunglass Hut, €240



Michael Kors, à venda em exclusivo na Sunglass Hut, €195

SPORTY STYLES





Prada, à venda na Sunglass Hut, €370



Prada, à venda na Sunglass Hut, €230





Oakley, à venda em exclusivo na Sunglass Hut, €180



Oakley, à venda em exclusivo na Sunglass Hut, €215

TRENDY STYLES





Versace, à venda em exclusivo na Sunglass Hut, €300



Versace, à venda na Sunglass Hut, €250





Versace, à venda na Sunglass Hut, €165



Burberry, à venda na Sunglass Hut, €190

Com uma variedade de acessórios, personalização e ainda cartões de oferta, a Sunglass Hut é o destino ideal para escolher os melhores presentes de Natal.