Não procure mais! Encontrámos a fonte para a juventude da sua pele

Encontrámos a chave para a juventude da sua pele: o novo creme de rosto Retinol + HPR da marca Elizabeth Arden. Descrito como "renovador", o creme que convenceu 100% das mulheres que o experimentaram já chegou às prateleiras.

Poderosa combinação de ingredientes

O novo creme contém retinol de alta eficácia, fazendo com que seja 10x mais potente do que o retinol puro. A poderosa combinação de ingredientes reduz visivelmente as rugas em apenas uma semana e oferece resultados impressionantes de hidratação graças ao ácido hialurónico. A fórmula não comedogénica permite que este pequeno produto milagroso seja adequado para todas as peles e pode ser usado todos os dias sem causar irritação graças às fitoceramidas, à raiz de gengibre e bisabolol.

Além de suavizar a pele, as linhas de expressão e as rugas, também renova visivelmente a textura da pele e ilumina o tom de pele. Está claro que já conquistou os nossos corações.

Desde o combate à acne até ao preenchimento de linhas finas e a redução de poros, o retinol é um dos ingredientes mais eficazes para a pele.

Teste comprova resultados em quatro semanas

A marca não queria ficar pelas promessas e pôs o produto à prova. Quando testado pelos consumidores, 100% sentiram a pele mais firme, com um aspeto mais jovem e uma redução das rugas e linhas de expressão em apenas quatro semanas.

E as vantagens não ficam por aqui. Esta nova fórmula oferece um retinol de alta eficácia que se mantém estável durante a sua aplicação, o que permite que seja utilizado tanto de manhã como à noite.

A sua textura water cream ultraleve permite uma fácil aplicação e absorção sem deixar resíduos de oleosidade. Já o frasco dosificador airless permite preservar a estabilidade da fórmula e garantir a sua eficácia enquanto doseia a quantidade exata e adequada a cada aplicação.

Q&A

Tire todas as suas dúvidas neste Q&A rápido sobre a ação do retinol e deste creme com a ajuda dos especialistas Elizabeth Arden.

O retinol é normalmente recomendado para uso apenas à noite. Porque é que posso usar este creme durante o dia?

O retinol é uma molécula sensível à luz ultravioleta e ao oxigénio, o que faz com que perca os seus benefícios quando exposto a estes elementos, razão pela qual é recomendado à noite. No entanto, esta nova fórmula inclui HPR e vitamina E, proporciona um retinol de alta eficácia que confere estabilidade durante a sua aplicação, fazendo com que mantenha a eficácia em qualquer altura, mesmo durante o dia.

Qual é a percentagem de retinol que este creme contém?

A fórmula contém um complexo com retinol + HPR a 2%. Este complexo atua em sinergia com os outros ingredientes proporcionando excelentes resultados clínicos.

Posso utilizar o creme de dia e de noite desde o início?

Sim, não há problema. Em geral, recomenda-se que as fórmulas de retinol sejam aplicadas de forma espaçada, pouco a pouco, até que a tolerância seja assegurada. No caso dos cremes, não é necessário. Excepto se houver uma experiência anterior que sugira uma aplicação progressiva durante as primeiras utilizações.

Porque é que a embalagem tem um doseador?

Há razões para tal. Não é um pormenor estético. A embalagem é muito importante para a fórmula. O dispensador airless protege a fórmula do oxigénio e a embalagem opaca protege-a da luz. O doseador permite ainda uma dosagem precisa (muito importante nas fórmulas de retinol).

Tenho de deixar a minha pele descansar do retinol?

Não. O retinol atua aumentando a atividade celular e proporciona uma pele mais funcional, fortalecida e hidratada. É o ingrediente da juventude.

O que é bom é para partilhar. Por isso, aqui fica o nosso "segredo".