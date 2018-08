Moda: fruta que dura todo o verão

Por Máxima, 10:25

Um bom sumo fresco, numa esplanada à beira mar, marca o fim de tarde perfeito dos amantes do verão. Depois de um dia inteiro com a toalha estendida ao sol, de um mergulho, de uma partida de ténis, o corpo precisa de recarregar baterias e equilibrar a temperatura. Agora, as frutas que dão sabor ao verão podem ser levadas para todo o lado, mesmo depois de a bebida acabar.

Essenciais de verão: descontracção e conforto

Os benefícios da época quente não se cingem às idas à praia e ao tom bronzeado. Os padrões e cores das peças de roupa veraniças ganham terreno nesta temporada que deixa de lado os formalismos e os dress code profissionais. Está na altura de trocar o calçado apertado pelos sapatos confortáveis, escolher o melhor biquíni e aproveitar as peças mais arrojadas.

Para celebrar a descontracção e o estilo típicos do verão dos portugueses, a Sumol juntou-se à Paez para lançar uma nova colecção de edição limitada, Fruit of Choices, desta vez sob o mote Mando Fruta.

Qualidade nacional na marca argentina

Depois do sucesso da primeira edição da parceira, Sumol e Paez voltam para assumir uma maior simbiose. "Quisemos agora ser mais irreverentes e surpreendentes misturando as origens da Paez com os sabores de Sumol, juntando assim o ADN de diversidade e atitude presente nas duas marcas", explica Bruno Oliveira, brand manager da Sumol. Salienta ainda a preocupação em "manter a qualidade, optando pela criação e produção nacional".

A colecção Fruit of Choices alinha duas marcas "completamente distintas, mas com um ADN congénere", explica Ricardo Ortigão Ramos, CEO da Degrau, a marca portuguesa a quem está agora entregue a Paez no mercado nacional. Sumol e Paez estão a apostar "num conceito emergente e um lifestyle muito próprio", defende.

A coleção já está disponível na loja Degrau, algumas lojas Paez e online. Os preços vão dos 16 € aos 160 €.