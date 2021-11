Moda: estas são as peças que vão dar que falar

Há melhor sensação do que a de sair de casa com a certeza de que o protagonista seremos nós, vestidos dos pés à cabeça com as peças que refletem a nossa personalidade única, sem medo algum ou receio do que possam vir a dizer? Nada! A confiança e a expressão são partes fundamentais no processo de escolha do que vestir, muitas vezes descuradas. Estar na moda – muito mais do que seguir à regra as tendências! – é expressar a nossa personalidade através da roupa. Padrões, tecidos, cores… Todas estas escolhas contam para mostrar ao mundo o que queremos dizer, o que nos faz sentir bem e quem somos.

Na declaração de intenções da Cortefiel, a autenticidade é a forma certa de entender a moda. A regra é só uma: expressar a nossa essência. A marca espanhola acaba de lançar uma nova campanha que nos incentiva a ser os protagonistas da nossa moda, a tirar o melhor partido de nós, a realçar a nossa personalidade única e a fazer sobressair o melhor de nós independentemente do que digam.

Que falem de si! A nova campanha da Cortefiel conta com duas novas caras: Nuria Roca, uma mulher com uma personalidade esmagadora, e o marido, escritor e apresentador Juan del Val. Pela primeira vez, protagonizam juntos uma campanha de moda. Este é um casal prático, sem medo das "falas alheias" e que representa na perfeição o conceito desta campanha e os valores da marca: a proximidade, a família, a inovação e o compromisso com a sustentabilidade.

Para Marie Castellvi, CEO da Cortefiel, "não há casal famoso que represente melhor este conceito: eles personificam o espírito de homem e mulher que já viveram o suficiente para saber quem são, onde querem estar, como se querem vestir e se sentir com as roupas que vestem e, sobretudo, que não se importam com o que as pessoas dizem".

Que falem de si é a campanha que nos convida a celebrar sermos nós próprios, acima de tudo, e a não nos deixarmos levar por modas. O mote é vestir o que nos faz sentir bem e o que reflete a nossa personalidade. O foco da nova coleção outono-inverno está em si, com peças que nos permitem liberdade.