Moda: 52 presentes com estilo

A contagem decrescente para o Natal já começou e, com a celebração do espírito de união, regressa o frenesim para comprar um presente que fique bem debaixo da árvore dos nossos entes queridos. Ter ideias originais, todos os anos, para a troca de prendas do namorado, da melhor amiga, da irmã, do pai e até do primo pode ser um desafio mas não procure mais. Esqueça as tradicionais meias ou pijamas natalícios e, este ano, ofereça muito estilo embrulhado nas últimas tendências de moda da estação.

Guess: a melhor seleção de presentes para oferecer neste Natal De roupa a calçado, passando pelos acessórios, a Guess tem opções para toda a família. Difícil vai ser escolher entre a versatilidade de uma marca global que oferece um design atual com a melhor relação de qualidade/preço.

Para além de roupa, jeans, relógios, óculos e calçado, a Guess tem à venda malas sofisticadas em todas as lojas e online na Betrend. Encha o sapatinho da família próxima com moda contemporânea de alta qualidade concebida para ser usada no dia a dia e durar – mesmo que seja feita com pelo menos 98% de recursos naturais e renováveis. Pelo compromisso com a sustentabilidade, a marca apresenta a cada coleção mais peças eco (feitas com materiais alternativos ou processos de fabrico e tingimento mais sustentáveis) com o objetivo de ter um impacto positivo no planeta.

As nossas sugestões:

Denim Guess Reborn

Para o melhor amigo amante de ganga

Não há como errar com o denim Guess Reborn produzido com processos ecológicos e feito com um mínimo de 90% de materiais sustentáveis. Os materiais reciclados vêm de ganga em segunda mão e excedente de tecidos de produção industrial. Estes materiais são refinados para criar um denim bonito e macio que ajuda a eliminar o desperdício da moda, reduz a dependência de recursos naturais preciosos enquanto oferece uma nova abordagem dos modelos em tecidos premium e designs intemporais.

Nova Seleção Holiday

Para a melhor amiga

Aquela amiga supervaidosa vai adorar receber uma peça atemporal da nova Seleção Holiday para celebrar a época natalícia com brilhos, veludo, acetinados, cabedal e pelo ecológico. Para esta estação, a Guess sugere completar o look com o outerwear perfeito: peças modernas de peles ecológicas que não prejudicam o planeta.

Novos essenciais: estilo, conforto, versatilidade

Para o namorado e marido confiante

Para presentear o namorado ou marido confiante, escolha entre uns icónicos boxers calção ou umas confortáveis cuecas em algodão da coleção de roupa interior. Complemente com T-shirts de gola redonda em tons monocromáticos com detalhes discretos no peito e umas meias pelo tornozelo.

E os acessórios? Uma mochila Tech Essencial Slim – ultra leve e compacta, mas surpreendente espaçosa – em nylon impermeável (com opções para os mais discretos e para os mais aventureiros). Nos pés, uns ténis Bassano inspirados na linha Heritage da Guess e pelo mundo do basquetebol, feitos com 100% de materiais naturais para maior luxo e respirabilidade.

Coleção Guess Jeans

Para o pai charmoso

Surpreenda com materiais de luxo, lavagens clássicas com acabamentos inovadores e novas silhuetas da linha Guess Jeans. Aponte as nossas sugestões: casacos, blusões puffer, sweatshirts e malhas-tendência com linhas clean. Com tantas camadas aconchegantes disponíveis, a Guess é a melhor escolha para presentes de Natal.

Coleção Marciano by GUESS

Para a mãe sofisticada

A pensar na mãe sofisticada, a coleção Marciano by GUESS da estação mais fria do ano fica bem em qualquer armário. As mulheres vão fazer um statement com prints geométricos, silhuetas rétro modernas e detalhes femininos, ao lado de malhas grossas e camadas texturizadas. Para a silhueta feminina, invista em cinturas ajustadas e saias plissadas.

Guess Originals e as coleções especiais

Para os irmãos e primos

A Guess Originals desenvolveu uma linha com silhuetas desportivas de estilo campus com cardigans, casacos de estilo universitário e jerseys. Tudo para criar uma vibe preppy moderna que permite expressar o estilo próprio. Durante este ano, foram ainda lançadas duas coleções cápsula, com peças perfeitas para oferecer presentes únicos. GUESS Originals x Anna Nicole Smith é coleção especial que celebra a vida e a herança de uma das modelos mais icónicas. Já a coleção GUESS Originals Fall Bear é inspirada no original urso da GUESS.

Uma luxe bag

Para si mesma

Mas Natal também é dar e receber e, por isso, ofereça a si própria uma peça must-have da coleção. Os modelos luxuosos com silhuetas marcantes, materiais sumptuosos e detalhes memoráveis são o acessório perfeito para completar as suas compras natalícias. Estas malas sofisticadas estão à venda em todas as lojas e online na Betrend.