Miúdos (sempre!) seguros no banco de trás

Se houvesse um top de frases que os pais mais ouvem, seguramente "como eles crescem!" estaria no pódio. É um lugar-comum, mas por algum motivo. Nos primeiros anos do desenvolvimento da criança, o crescimento é rápido - muitas vezes parece que acontece num piscar de olhos. Depois de todo o investimento numa cadeira auto, o tempo voa, o crescimento acelera e de repente os pais veem-se a braços com uma necessidade. A criança, que é já demasiado grande para a cadeira de contramarcha, não tem ainda as dimensões necessárias para um banco elevatório.

Tal como o trabalho de uma mãe nunca acaba, também a necessidade da máxima segurança nunca se esgota. É preciso investir numa cadeira de continuidade, que dê todo o apoio ergonómico e estabilidade à criança, e que permita a máxima segurança rodoviária em todos os trajetos. A nova geração KIDFIX i-Size da Britax Römer é a resposta para as preocupações de pais de primeira ou de muitas viagens.

Sabia que… Há uma atualização da normativa para as cadeiras auto?

A antiga normativa (ECE R44/04) definia a classificação das cadeiras em função do peso dos seus utilizadores: grupo 0, 0+, I, II e III. Desde 2013, a normativa i-Size (ECE R129) define as categorias consoante a estatura (centímetros) dos utilizadores. A alteração visa dar resposta às preocupações sobre a segurança das cadeiras levantadas por pediatras, fabricantes e consumidores. Atualmente, ambas as normativas coexistem, mas o objetivo é passar inteiramente para a i-Size.

Protegidos da cabeça aos pés

A cada nova viagem, a lembrança agridoce volta: e quando eles eram tão pequenos que dormiam a viagem inteira? Ou quando tinham de fazer viagens propositadas porque nada mais os fazia adormecer? Hoje, as viagens são feitas a ouvir as novas gracinhas e a cantar a plenos pulmões cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé! Sim, quem tem filhos sabe a letra… Está na hora de a usar para um momento educativo com os mais novos. A cabeça, o pescoço, os ombros, a zona abdominal… tudo são zonas que precisam de estar adaptadas à estatura dos mais pequenos. Vamos por partes:

Cabeça e ombros: num impacto lateral, uma base elevatória sem encosto pode pôr em risco estas duas zonas. Uma cadeira elevatória com encosto até aos 150 centímetros é imprescindível contra este tipo de acidentes, uma vez que protege toda a zona com apoio de cabeça e encosto de costas, protegendo também os ombros. Na nova KIDFIX i-Size, o sistema SICT proporciona uma maior proteção em caso de colisão lateral, reduz a distância à porta do carro e permite uma maior absorção do impacto. Este é um acessório amovível, para que possa sempre posicioná-lo do lado mais próximo da porta, integrado na parte superior da estrutura do encosto.



Segundo estudos internos…

• O sistema SICT pode absorver até 40% do impacto lateral!

A KIDFIX i-SIZE tem em conta as estatísticas e a sua área do assento foi otimizada, em estreita colaboração com os principais fabricantes de automóveis, para uma melhor resposta em caso de impacto, que reduz as cargas no pescoço até 10%. Todos os acessórios desta cadeira elevatória foram cuidadosamente desenvolvidos para proteger a criança e diminuir riscos.

Pescoço e peito: num impacto frontal, são das zonas mais suscetíveis de sofrer lesões.. A XP-PAD, ou a almofada patenteada pela Britax Römer, cobre a diagonal do cinto de segurança, protegendo o pescoço e o peito, quer no caso de acidente frontal, quer numa travagem brusca.

Segundo estudos internos…

• A almofada XP-PAD pode desviar até 30% da energia do pescoço e prevenir hiperflexão cervical.

Zona abdominal: também tem o SecureGuard para ajudar a proteger a zona abdominal da criança, com um quarto ponto de fixação extra para o cinto de segurança de três pontos. Mantém o tramo ventral do cinto numa posição ótima sobre os ossos pélvicos, ajudando a reduzir as forças sobre o abdómen no caso de sofrer uma colisão frontal. Ao mesmo tempo, permite liberdade de movimentos durante o trajeto.

Segundo estudos internos…

• O SecureGuard pode reduzir até 35% a pressão no abdómen, prevenindo lesões nos órgãos internos;

Quantas cadeiras cabem no banco de trás?

Até agora, a resposta mais sábia seria… duas. A largura da maioria das cadeiras auto apenas permitia o encaixe perfeito de duas cadeiras auto, o que implicava muitas vezes um investimento num automóvel maior para famílias com três filhos. A nova geração de cadeiras KIDFIX é pensada também para os pais a triplicar! Estas cadeiras elevatórias são ligeiramente mais estreitas, o que permite o encaixe não de duas, mas de três cadeiras nos bancos traseiros da maioria dos carros. Isto, claro, sem prejudicar o conforto e a segurança dos mais novos.

Sabia que… esta é a KIDFIX mais segura?



Da nova geração KIDFIX esta é, segundo testes internos, a cadeira elevatória com encosto mais segura até à data. É uma cadeira fixa, instalada com isofix ou cinto de segurança. A Britax Römer otimizou as características dos modelos anteriores e apostou num design mais sport. A cadeira está disponível em cinco cores diferentes!

E se esta fosse a última cadeira do seu filho?

Sim, a primeira cadeira não durou uma vida, mas… e se esta durasse? As normas europeias recomendam o uso da cadeira elevatória até aos 150 cm. A cadeira elevatória com encosto KIDFIX iSize é adequada para crianças a partir dos 100 cm - apenas quando a cadeira de contramarcha já não for adequada - e pode acompanhá-los até precisamente aos 150 cm! A cadeira de contramarcha deixa de ser apropriada à criança quando o peso e a altura da criança fizeram com que não esteja seguramente acomodado na cadeira. Uma cadeira demasiado grande ou demasiado pequena põe em risco a segurança rodoviária e não garante proteção adequada em caso de acidente.



Na mudança para outra cadeira elevatória, é importante perceber que a KIDFIX i-SIZE foi cuidadosamente desenvolvida com os inputs dos principais fabricantes de automóveis, para garantir uma ótima resposta em caso de acidente.



A cadeira elevatória KIDFIX i-SIZE tem em conta, além da segurança, o maior conforto do seu ocupante: o encosto basculante garante a adaptação da cadeira ao assento do carro e os seus orifícios da estrutura na área do encosto proporcionam uma melhor ventilação ao ocupante. Com o apoio da cabeça ajustável à altura de cada passageiro, permite acompanhar o crescimento de cada criança. Quando deixar de a utilizar… pode servir para os irmãos!