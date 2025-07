Mercadona tem kit perfeito para o verão

Com a correria do dia a dia, muitas vezes não temos tempo para pensar com calma no que precisamos levar na mochila de natação. E, embora pareça simples, há sempre esquecimentos de última hora que podem causar alguns transtornos. Por isso, hoje ajudamos a preparar essa mochila — para que não falte nada em casa. Toma nota e guarde este Kit de Natação da Mercadona, que, com certeza, o vai salvar em mais do que uma ocasião.

O que levar na mochila de natação?

Além dos itens básicos exigidos por cada piscina, há elementos que não podem faltar na mochila:

1. Fraldas de banho descartáveis

Se o seu bebé ainda usa fralda durante o dia, não se esqueça das fraldas de banho descartáveis Deliplus, concebidas para evitar fugas graças à sua cintura ajustável com dupla barreira.

Ao contrário das fraldas tradicionais, não incham na água, permitindo que os mais pequenos se divirtam e aproveitem o momento sem desconforto.

São unissexo e cada embalagem inclui 12 unidades, todas com os personagens Mickey e Minnie, que o seu bebé vai adorar.

Disponíveis em dois tamanhos:

• Tamanho S (dos 8 aos 14 kg)

• Tamanho M (dos 12 aos 18 kg)

2. Produtos de higiene

Depois da aula de natação, é recomendável dar um duche rápido para remover o cloro da pele. Por isso, a Mercadona coloca na mochila um necessaire com os essenciais de higiene:

• Gel de banho corporal e champô

• Loção hidratante

• Água perfumada (100 ml) com notas florais

• Toalhitas Aqua

Todos estes produtos são dermatologicamente testados, desenvolvidos para cuidar do seu bebé desde o primeiro dia.

3. Fraldas

Depois do banho, com o bebé seco e hidratado, é hora de trocar a fralda — com as fraldas Deliplus, que têm um sistema de cintura elástica ajustável e fechos sobrepostos e reposicionáveis, adaptando-se ao corpo de cada bebé.

Com barreiras laterais antifugas, para maior tranquilidade dos pais — e ainda com design Disney.

4. Snack nutritivo

Depois de tanto exercício, o bebé vai precisar de repor energias. Por isso, a Mercadona sugere as Frutas de Bolso da Mercadona — ideais para um consumo rápido, nutritivo e delicioso. São muito práticas e fáceis de transportar.

São feitas com 100% fruta e sem adição de açúcares. Há vários sabores disponíveis à escolha — e os mais pequenos adoram!

Estes são os quatro essenciais Mercadona que não podem faltar na mochila de verão, para garantir que está sempre pronto para tudo!

Este conteúdo foi produzido integralmente por Mercadona.