Mercadona tem gama que reduz os primeiros sinais de envelhecimento

Por volta dos 25 anos, lá começam os primeiros sinais de envelhecimento a aparecer. Não são só as primeiras brancas no cabelo! Sem darmos muito bem conta de quando começam a dar o ar da sua graça (com muito pouca estima por estes sinais, diríamos), percebemos que as expressões faciais se revelam cada vez mais marcadas, que as rugas já se destacam no rosto, que a luminosidade é mais escassa, que as irregularidades no tom são mais frequentes e menos fáceis de fazer desaparecer… Custa aceitar que o envelhecimento da pele está aí à porta, bem sabemos, mas esta é uma realidade inevitável.

Ficar na fase de negação e adiar os cuidados de pele mais adequados, na esperança de que este seja um processo lento, não é a solução! Se não forem tratados (da mesma forma que vamos ao cabeleireiro para “tapar” as brancas), estes primeiros sinais rapidamente se tornam nas marcas mais visíveis do rosto. Adotar cuidados que reduzem os primeiros sinais de envelhecimento e que previnem os efeitos da passagem do tempo na pele do rosto é essencial. E quanto mais cedo começarem a fazer parte da rotina de beleza diária, melhor.

Nova linha Prevent Skin Após meses de investigação, a Perfumaria da Mercadona lança a linha Prevent Skin, composta por dois produtos de cuidado facial pensados para atuar sobre as peles nas quais já começam a aparecer os primeiros sinais de envelhecimento. Formulada com princípios ativos inovadores, esta linha de alta gama apresenta-se como uma eficaz aliada para prevenir e atenuar os efeitos da passagem do tempo na pele do rosto.

Adequada para peles normais, mistas e oleosas, a linha Prevent Skin possui uma ação antioxidante, aumenta a síntese de colagénio, assim como de ácido hialurónico, e mantém a hidratação da pele com texturas mais leves. A linha é composta por um Contorno de Olhos, Rugas e Papos Prevent Age Skin Deliplus com aplicador descongestionante e pelo Creme Textura Leve Prevent Age Skin Deliplus, que tem a grande vantagem de poder ser “recarregado” uma vez acabado o conteúdo do boião, com um refill à venda em separado numa peça intercambiável – prático para quem usa e amigo do ambiente!

Dois cuidados essenciais para prevenir o envelhecimento

Com o passar do tempo, os primeiros sinais de envelhecimento começam a aparecer como resultado de uma renovação celular que abranda e que se junta aos danos gerados pelas agressões do meio ambiente. A pele baça e menos firme pede um cuidado facial que contrarie estes efeitos.

Olhar radiante

A zona que rodeia os olhos é mais fina e frágil, o que explica facilmente que esta seja uma das partes do corpo onde os sinais da idade se tornam mais evidentes. Graças à fórmula com bakuchiol e proteoglicianos, o Contorno de Olhos, Rugas e Papos Prevent Age Skin Deliplus reverte os sintomas do envelhecimento e melhora a textura e aspeto da pele, fazendo com que recupere a luminosidade. Atenua papos e olheiras, recupera a flexibilidade e firmeza e previne o aparecimento de rugas, minimizando as linhas de expressão.

Como usar : deve ser aplicado de manhã e à noite com a pele limpa. Espalhe uma pequena quantidade de produto sobre a pele que rodeia os olhos e, de seguida, efetue leves toques com as pontas dos dedos até à absorção, evitando o contacto direto com os olhos. Um segredo? A boquilha metalizada tem um efeito refrescante para descongestionar o olhar, massajar a pele do contorno do olho e realçar as pálpebras. Coloque o contorno no frigorífico para aproveitar os efeitos do frio durante a aplicação.

Ingredientes-chave: Contorno de Olhos

• Bakuchiol: reverte os sintomas de envelhecimento, melhora a textura e o aspeto da pele;

• Proteoglicanos: mantêm a hidratação, a firmeza e a elasticidade ao promover a síntese de ácido hialurónico interno, evitando o aparecimento de rugas;

• Colagénio hidrolisado: cria uma camada fina sobre a pele e impede a perda de água;

• Hexapéptido: combate as rugas de expressão, convertendo-se numa alternativa a tratamentos de medicina estética como o botox.



Pele mais resistente e luminosa

Com propriedades reparadoras, este creme hidrata e suaviza a pele, fortalece, alisa, tonifica e melhora a elasticidade. Um dos grandes atrativos deste Creme Textura Leve é o efeito iluminador, que nos dá aquele ar de “boa cara” instantâneo, graças ao extrato de trigo-sarraceno. Na fórmula, encontra-se também extrato de células estaminais de rosa alpina – um ingrediente inovador, capaz de melhorar a resistência da pele contra o envelhecimento cutâneo.

Como usar : aplicar de dia e à noite, na cara, pescoço e decote, com uma suave massagem em sentido ascendente até à total absorção do produto e evitando o contacto direto com os olhos. Deve ser usado numa rotina diária de cuidados que inclua limpeza, hidratação e proteção solar para manter uma pele lisa e luminosa.

Ingredientes-chave: Creme Textura Leve

• Extrato de células estaminais rosa alpina: fortalece e aumenta a resistência da barreira cutânea contra o stress ambiental e os fatores externos, atrasando o envelhecimento da pele;

• Betaína: ingrediente natural que oferece uma melhoria intensa e rápida da humidificação para proporcionar uma proteção efetiva e duradoura;

• D-Panthenol: penetra rapidamente na pele e transforma-se em ácido pantoténico ou vitamina B5, melhorando significativamente a hidratação das peles secas;

• Extrato de trigo-sarraceno: tem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, ao mesmo tempo que inibe a atividade da melanina, pelo que aclara o tom da pele e melhora a luminosidade;

• Aloé vera: possui ação hidratante e ajuda a favorecer os processos de regeneração da pele.

A gama Prevent Skin encontra-se disponível nas Perfumarias Mercadona.