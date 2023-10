Máxima x TOUS. Catarina Maia e Mafalda Castro mostram o que as une

Recordamos uma manhã de sol, bem passada, num estúdio bem simples no centro de Lisboa. Não havia grandes adereços decorativos no espaço e era tudo o que precisávamos para esta sessão única que nos juntou a todos em prol de um manifesto (esta é uma tentativa de trocadilho e já vai perceber o porquê). Desta forma, o foco esteve ininterruptamente nas protagonistas da história: Mafalda Castro e Catarina Maia (com o plus da presença muito especial da “salsicha favorita” de Catarina, a sua dachshund Thai), a dar vida à main character da sessão – o TOUS MANIFESTO –, o novo monograma da joalharia espanhola.

Nova coleção TOUS MANIFESTO “Quando prestamos atenção aos detalhes, conseguimos descobrir ligações surpreendentes.” Esta é a explicação da TOUS para apresentar a visão única que levou a marca até este monograma inesperado, que junta as letras T e O, de TOUS, e que transformou o fecho clássico de uma joia num conceito inovador. O símbolo é agora o novo tema da coleção TOUS MANIFESTO, uma coleção sem género, cujas peças se podem misturar, permitindo criar diversas combinações. As possibilidades são infinitas.

Numa coleção que nos fala de ligações e conexões, o mote para esta produção, não podíamos deixar de questionar o que une Catarina e Mafalda. “A mim e à Mafalda une-nos uma paixão comum, que é a comunicação. Adoro a Mafalda e o trabalho que ela faz. Acho que somos muito parecidas também, em personalidade, e identifico-me muito com ela”, começou por revelar Catarina Maia. Já Mafalda Castro aproveitou a ocasião para se “derreter” em elogios a Catarina: “É uma mulher muito empoderada e muito segura dela própria, de uma idade muito nova, e eu acho que isso é espetacular. Acho que ela transmite muito essa mensagem e identifico-me muito nesse sentido. Tem um caminho superpróprio, acho que ela se deve sentir orgulhosa, e gosto muito disso”, confidencia.

Não conseguimos ceder à tentação e, por isso, aproveitámos os momentos de pausa entre as gravações para fazer mais algumas perguntas às protagonistas. Ficámos a saber (quase) tudo sobre as ligações na vida de Catarina Maia e Mafalda Castro. Curioso?

O que representa para ti usar uma joia?

Catarina: “Tenho várias peças com as quais nunca saio de casa. As joias para mim são história, acima de tudo, porque acho que representam fases da nossa vida. Tenho joias que já não uso e que representam alturas em que vivi com elas e tenho joias que uso diariamente agora e que representam a altura em que eu estou a viver. Portanto, representam uma segunda pele para mim.”

Mafalda: “Para mim, acho que é quase uma herança. A paixão da minha mãe sempre foram os anéis, os acessórios... Sempre a vi a cuidar muito dela e a ter esse cuidado especial com tudo o que são acessórios. A minha tia também. Portanto, aquelas duas referências para mim sempre o fizeram muito. Para mim, fazê-lo é um bocadinho continuar a fazer aquilo que elas faziam e é uma coisa muito, muito importante para mim. Porque eu acabo por me sentir nua se não tenho acessórios nenhuns. Para mim é o essencial mesmo. Tenho um anel que a minha mãe me deu que eu adoro e uso quase todos os dias. E também tenho um colar que a minha mãe usou durante toda a minha gravidez e eu fiquei com um sinal no sítio onde ela usava o colar. Nós achamos que é assim uma coisa que nos une um bocadinho às duas. Tenho assim algumas peças bem especiais.”

O que procuras quando escolhes uma peça antes de sair de casa?

Catarina: “A peça, sem dúvida alguma, tem de me dar aquele boost que eu necessito no dia. Ou seja, se for um dia em que eu acordo assim mais melancólica, há sempre uma peça pela qual eu procuro. Uma peça que me faça, se calhar, ganhar uma vida diferente e ter uma energia diferente para o dia. Há joias que uso diariamente que são as mais simples e depois gosto sempre de adicionar um toquezinho de magia com uma joia um bocado mais extravagante.”

Mafalda: “Gosto muito de mostrar aquilo que estou a sentir. Obviamente, há dias em que não me quero esforçar e em que não ponho nada de especial. Mas normalmente quando me sinto mais confiante é quando estou a usar mais coisas e me expresso com mais acessórios, com mais peças”.

Qual é o teu manifesto de vida?

Catarina: “O meu manifesto de vida é ser feliz junto de quem eu gosto de ser feliz. Neste momento, sinto-me muito bem com o trabalho que estou a fazer, com as pessoas com quem estou a trabalhar, também pessoalmente, com a minha família e com os meus amigos. Acima de tudo, é manifestar que estamos bem connosco próprios. Antes de usar qualquer joia, temos de manifestar o interior.”

Mafalda: “Acho que é sermos nós próprios, por muito cliché que seja. É uma coisa que se não aprendermos logo de cedo, a vida nos ensina. O melhor que nós temos é sermos diferentes dos outros. Acho que chegamos ali a uma altura em que queremos ser todos iguais, mas com o tempo percebemos que o melhor é sermos diferentes. E o que nós temos de especial é sermos diferentes. Portanto, por muito cliché que seja, [o meu manifesto] acho que é sermos nós.”

És fácil de te relacionar e introduzir a novas conexões, novas pessoas?

Catarina: “Sou superfácil de me introduzir a novos projetos e pessoas novas. Gosto de ganhar mundo porque acho que só assim é que evoluímos e só assim é que crescemos. As ligações são mesmo tudo aquilo que nós precisamos para ir longe na vida, porque sozinhos nunca lá chegaremos ou, se chegarmos, chegamos bem mais tristes, tenho a certeza.”

Mafalda: “Sou fácil de me relacionar com outras pessoas. Criar ligações fortes acho que sou um bocadinho mais difícil, obviamente, demora um bocadinho mais tempo. Mas sim, acho que o melhor que nós temos é conhecermos pessoas diferentes. E não só ligações com pessoas, mas com sítios, com experiências... Acho que faz parte.”

O que te liga à TOUS?

Catarina: “É uma ligação já com muitos anos. A primeira peça de joia que eu tive da TOUS vem com uma história muito engraçada. Eu queria uma joia específica há muitos anos e o meu pai nunca me deu. A peça era muito clássica, lembro-me que tinha uma pérola e eram as joias preferidas da minha avó. Este amor pelas joias vem já da minha avó. Tinha sempre imensas joias e havia uma particularidade, que era ter sempre uma joia com uma pérola. Essa não podia faltar. E foi essa paixão, essa ligação, que eu criei com esta joia. ‘Tem uma pérola, é esta a primeira que eu quero’. E quando eu passei do nono para o décimo ano, viemos a Lisboa ver um espetáculo e passei na TOUS do Chiado, vi a joia, e implorei pela milésima vez para o meu pai e ele acabou por me dar. E foi precisamente na TOUS do Chiado que eu fui buscar a minha primeira peça quando comecei a colaborar com a marca. Foi muito especial esta ligação. Já trabalho com a TOUS há cerca de quatro anos. Foi a primeira marca a apostar em mim anualmente e que apostou em mim mesmo antes de eu sequer começar a trabalhar na área. E foi a primeira marca da qual eu fui a embaixadora.”

Mafalda: “Esta irreverência e de não sermos sempre a mesma coisa. Já vimos a TOUS a ser de tudo um pouco. Agrada a miúdas mais novas, a pessoas da minha idade, a mães... É um bocadinho de tudo. E acho que nós não devemos ter também medo disso. De arriscar, de sairmos um bocadinho da nossa zona de conforto, e acho que é isso que me liga à marca. Às vezes, tentarmos ser só uma coisa não corre bem. E a TOUS não tem medo de ser várias coisas ao mesmo tempo e eu gosto muito disso.”

E o que te liga à vida?

Catarina: “As relações humanas. Acho que é aquilo que mais nos faz sentir bem. A parte da comunicação também ajuda imenso nisso e acho que é aquilo que me apaixona naquilo que eu faço, que é criar ligações, contar histórias com as ligações que crio, tanto com as pessoas com quem trabalho, com as pessoas que acompanham o meu trabalho, como com os meus. Com a minha família, com os meus amigos. Isso é absolutamente tudo para mim. Vivo longe da minha família e é uma coisa que me custa ainda hoje. Estou em Lisboa há seis anos e não vivo mesmo sem manter a ligação aos meus pais, ao meu irmão, aos meus amigos, que são família também. Acho que é isso que me alimenta e que me faz continuar a viver.”

Mafalda: “Isso é muito profundo (risos). Acho que são precisamente as ligações que tenho com as pessoas, com as coisas, que eu gosto.”

Alguma peça que tenhas experimentado aqui e que seja “a tua cara”?

Catarina: “Adorei a peça que tinha as pedras de várias cores, sem dúvida alguma. Porque há uma versatilidade que nós conseguimos criar. Eu com aquela peça consigo fazer um colar, consigo, se calhar, fazer uma pulseira. Consigo pôr também na zona da cintura. E acho que a versatilidade das joias também tem de ser vista um bocado assim. Conseguimos sempre montar de formas diferentes, adaptar a nós, e eu gosto muito de olhar para as joias dessa forma. Quase uma segunda pele, que conseguimos vestir e não propriamente colocar.”

Mafalda: “Gosto muito das pérolas. Acho supergiro. Gosto deste símbolo novo, do monograma prateado. Gosto muito dos prateados e acho que é uma coisa que voltou agora a entrar nas nossas vidas e que faz um look muito giro. Gosto muito das peças prateadas e peças grandes. Adoro os brincos, aqueles com as pedras de cor, acho que são lindos. Há um bocadinho de tudo”

O que te levou a aceitar este desafio da Máxima x TOUS?

Catarina: “Brincar um bocado com as joias, porque sinto que ultimamente não tenho tido tanto tempo para o fazer. Tanto a TOUS como a Máxima são duas entidades ou marcas que eu adoro, e que sigo, e que fazem todo o sentido juntas porque acho que os ambientes em que trabalham são muito parecidos. E o próprio tema da campanha acho que se alinha muito bem com a Máxima. Alinha-se muito bem comigo também. Então acho que faz todo o sentido. Foi o match perfeito. A ligação perfeita, diria (risos).”

Mafalda: “O facto de ser com a Catarina. É diferente de tudo aquilo que eu tenho feito nos últimos tempos. E esta premissa da ligação entre as pessoas, entre as coisas, é uma premissa muito gira, além da coleção, que eu adoro.”

As peças desta produção estão disponíveis nas lojas físicas da TOUS e online em tous.com/pt-pt/.

