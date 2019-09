Mais sexy é impossível

Por Máxima, 23.09.2019

"Um homem que cuida da família e dos amigos, um homem que construiu o seu próprio sucesso. Um homem que carrega a sua coroa." É desta forma que Mariano Di Vaio, o modelo italiano e autor de um dos primeiros blogues profissionais de moda masculina (que agora evoluiu para magazine digital), descreve a campanha que protagonizou para o lançamento da mais recente fragrância masculina da Dolce&Gabbana, K by Dolce&Gabbana.

Nova fragrância é masculina e sexy, com notas amadeiradas.

Moderno, autêntico e cativante

Podíamos estar a falar de Mariano Di Vaio, mas não. Estamos antes a descrever o novo perfume masculino da Dolce&Gabbana, que vem reinterpretar os códigos da realeza e apresentar um novo conceito da marca. Alinhado com o ADN da Dolce&Gabbana, a nova fragrância representa uma masculinidade moderna, autêntica e cativante, que tem na coroa – presente na tampa única – o fator distintivo. A escolha do embaixador reflete esta visão do homem: atual, atento à moda, confiante, pai, marido…

Valores italianos em comum

A família, a amizade e a elegância barroca única são as características que o modelo associa ao conceito italiano e que considera serem personificadas na perfeição pela Dolce&Gabbana. A parceria com a casa italiana não vem de agora. O ponto mais alto acontece quando a marca convidou Mariano Di Vaio para desfilar com a esposa. "Um momento que nunca esquecerei", partilha. Ser rosto deste novo perfume é "um sonho de adolescente". "Um sonho tornado realidade para um homem self-made como eu."

Mariano Di Vaio tem mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais. Em 2018, a revista Forbes nomeou-o principal influenciador italiano em compra e e-commerce. No mesmo ano, recebeu ainda o prémio GQ Man Of The Year para melhor influenciador de moda.

Q&A com Mariano Di Vaio

Numa entrevista exclusiva, o modelo, músico e ator italiano (e ainda jogador de golfe, ficámos nós aqui a saber) partilha alguns dos segredos para o sucesso, conta como gere a vida familiar e de que forma tenta passar uma mensagem positiva aos filhos. No final, há ainda tempo para perceber alguns dos pormenores mais pessoais da vida de Mariano Di Vaio.

Como marido e pai de dois, como concilia a vida familiar com todos os compromissos profissionais? Peço sempre que viajem comigo. São muito importantes para mim, porque me completam verdadeiramente, e percebi que, mesmo que essa não seja a maneira mais simples de abordar o meu trabalho, vale a pena porque os meus filhos vão crescer com um pai atencioso.

O conceito de masculinidade está a mudar? O conceito do old school gentleman está, finalmente, a voltar! Cuidar da pele ou do cabelo não é visto como feminino, felizmente. A beleza masculina é variada e não precisa necessariamente de ter esse apelo desleixado e indie cred. É uma mudança importante – todos devem ser livres para serem quem são, e eu, pessoalmente, adoro esse conceito de masculinidade bem cuidada.

"A parte mais importante do meu trabalho é a autenticidade, porque a comunicação genuína é a única maneira de obter sucesso no mundo digital, a longo prazo."

Como modelo, ator, empresário e influenciador, qual diria ser a principal paixão? A minha paixão primordial é atuar. Adoro atuar e estudei muito para ser ator. Saí de casa aos 18 anos para seguir esse sonho, fui para Nova Iorque e trabalhei como modelo para pagar a escola de atuação (a New York Film Academy). O meu objetivo no futuro é, definitivamente, cultivar essa paixão e participar num filme.

Como conseguiu criar uma comunidade gigante de seguidores nas redes sociais? Quando comecei, estava em Nova Iorque e havia muitos homens a tirar fotos uns dos outros e alguns até a publicarem as imagens online, mas ninguém estava a tentar transformá-lo num estilo ou a tentar dar alguns conselhos. Eu tentei e consegui. Partilhei o meu estilo próprio. Parecia que os homens em Nova Iorque, e depois no mundo, estavam simplesmente à espera que surgisse um espaço na Internet para falar de moda masculina.

Como decide quanto da vida familiar deve partilhar nas redes sociais? Partilho momentos autênticos, mas escolho sempre não partilhar tudo. Por exemplo, à mesa, os telemóveis estão proibidos. Não quero comunicar que a vida digital é melhor do que a vida real. Não quero que eu ou os meus filhos ou os meus seguidores percam a noção da realidade. A conexão com o real é muito importante e permite que contes histórias reais, enquanto o risco nas redes sociais é contar histórias falsas com base no que as pessoas querem. A longo prazo, não acho que esse tipo de mundo falso e vistoso funcione.

"Não quero que eu ou os meus filhos ou os meus seguidores percam a noção da realidade."

Qual é a rotina de exercícios que segue? A regra para manter a forma é uma hora de ginásio diária. Escrupulosamente, metodicamente, dia após dia. Se saltar uma sessão, preciso de a compensar. O físico é imperdoável. Posso perdê-lo rapidamente se me negligenciar. É por isso que tenho um ginásio em casa. Treino, não importa o quão tarde seja.

Em que consiste a sua dieta? Como três ou quatro refeições por dia. Incluem sempre legumes, fruta, fibras, carne branca ou peixe. Há até espaço para massas ou arroz, mas nunca exagero. De vez em quando, como um bom bife ou um hambúrguer feito com carne de qualidade. Sem carnes sofisticadas e estou a poupar muito no queijo. Mas uma vez por semana, como mais ou menos o que me apetece. Também bebo muita água, às refeições e durante o dia. Sem bebidas gaseificadas, nem café. Vinho? Um pouco e apenas às vezes.

O que é Itália para si? Itália é a minha casa. Adoro as grandes famílias italianas, os jantares de domingo cheios de gente e alegria, o campo com pequenas ruas repletas de vinhedos. História, natureza, sol... Itália tem tudo o que se precisa para viver feliz.

Quem são os seus ícones de estilo?

James Dean. É o meu ícone absoluto. O estilo é incrível e, para mim, não há ninguém que saiba agora expressar a personalidade da forma como ele o fez.

O que faz nos tempos que tem livres?

Sou jogador de golfe e músico. Mas especialmente um jogador de golfe. É o que me permite relaxar e desligar.

Quem é o homem que mais admira?

O meu pai, the perfect italian gentleman.

Como descreve o dia perfeito?

Um dia ensolarado, a jogar golfe com a família, sabendo que tudo corre bem na minha empresa e que todos os que amo estão bem.