Mãe só há uma… mas há presentes para todas!

Elas são o melhor do mundo: o melhor colo, o melhor conselho, o melhor porto de abrigo. São o sorriso sempre pronto e o amparar de todas as quedas. Não importa o quão adultos somos, há coisas para as quais vamos, sempre, querer a nossa mãe. Num dia especialmente dedicado a elas, retribui todo o amor num presente que a fará lembrar (mais) de ti… todos os dias!

Os lotes de perfumaria de edição limitada da Mercadona são pensados para que nenhuma mãe fique por mimar! São uma escolha de presente que não falha: com vários produtos, ajudam nas várias rotinas diárias e fazem com que, dia após dia, cada mãe tenha o lembrete do amor dos melhores filhos do mundo.

Lote Election

Para quem aprecia uma fragância intemporal, num conjunto que contempla um perfume para a mãe, uma para a casa, e ainda um ambientador para prolongar a memória em qualquer lado.

Composto por: perfume de 100 ml, um spray perfumador para a casa e um miminho de cerâmica

O perfume, com um aroma intemporal e inconfundível, é composto na saída por um acorde de hespéride frutal, que lhe proporciona modernidade e vibração. Um coração "chic", com uma combinação de notas florais exclusivas como a peónia, o lírio-do-vale e a elegância da violeta, contrasta de forma surpreendente com a originalidade da pimenta-rosa e de um acorde ozónico.

O ambientador, com um fundo cheio de personalidade e distinção, à base de notas distintas e envolventes como o patchuli e o musgo, é complementado com o sensual e feminino toque da baunilha e dos almíscares brancos.

Lote Soplo Musk

Para quem gosta de fragâncias leves, que se sentem de forma delicada e com fusão de aromas. Numa mistura de madeiras nobres com notas florais, este conjunto é ideal para todas as mães delicadas. E para que a melhor mãe do mundo possa ser também a mais fashion, o lote traz ainda um lenço Foulard. Um toque de elegância que combina com o perfume.

Composto por: perfume 100 ml + lenço Foulard

Fragrância chypre floral sofisticada em que as madeiras nobres se fundem com os almíscares brancos, proporcionando uma sensação de segunda pele... Como aplicar: as melhores zonas são as têmporas, a base do pescoço e a parte interna dos pulsos e do cotovelo. É preciso esperar 15 minutos para sentir o perfume definitivo em cada pele.

Lote Rose Nude

Uma fragância perfeita para as mães que gostam de aromas frescas e frutais, com um toque intemporal. Com notas de framboesa e morango, assenta às mães mais doces, numa fragância intemporal que automaticamente associará a quem a usar. Tem ainda um miminho de bónus: um leque com desenhos florais e frutais, para ajudar nos dias mais quentes.







Composto por: perfume 100 ml + Leque com desenhos florais/frutais



Perfume intemporal e eterno que se converterá num novo imprescindível. As suas notas de saída são frescas e frutais como a framboesa e o morango. O seu coração é a rosa centifolia como magnífica protagonista e, por último, contém um fundo de patchuli, musk e baunilha, que dá o toque final a esta bela criação.

Lote My Moment Bálsamo

Os cuidados de com o rosto devem começar, sempre, com a limpeza de impurezas, nomeadamente da maquilhagem. Para as mulheres que gostam de começar e acabar o dia a cuidar de si, este lote é perfeito, cuidando da pele com gentileza.







Composto por: bálsamo de limpeza + espátula + musselina 100% algodão egípcio

O bálsamo de limpeza, que se transforma num óleo quando em contacto com a pele, deve ser aplicado com a espátula, para desmaquilhar, limpar os poros e tonificar. A sua composição, com óleos essenciais de eucalipto e cravo, camomila e manteiga de carité, torna-o adequado para a limpeza de todo o rosto.

Depois, deve molhar a musselina em água quente, escorrer, e pressioná-la sobre o rosto, durante cinco segundos, arrastando a maquilhagem e a sujidade. Depois de enxugar a musselina com água morna, limpar novamente a pele, realizando movimentos circulares que facilitam uma suave esfoliação.

Para tonificar a pele, enxaguar de novo a musselina com água fria e voltar a aplicá-la no rosto durante 5 segundos. Para uma perfeita conservação da musselina, depois de finalizada a limpeza, aconselha-se lavar à mão (embora também se possa colocar na máquina da roupa) e deixar secar naturalmente.