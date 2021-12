Madeira: aqui o Natal é uma festa que dura um mês e meio

Para os aficionados da quadra natalícia, a Madeira só pode ser o local de eleição para desfrutar das tradições e estar entre amigos. Para os não aficionados também, visto que os motivos para visitar a ilha nesta época são de tirar o fôlego.

Porque a tradição ainda é o que era, na Madeira o Natal celebra-se ao longo de todo o mês de dezembro e a Festa é (literalmente) rija! Trata-se de uma celebração longa, repartida em vários momentos religiosos e culturais, que contempla tudo o que há de mais importante: a família, a música, a paisagem, as memórias e, claro, a (ótima) comida. E por falar em comida…

Exposição Mesas de Natal

O Natal não é Natal sem mesas recheadas com aquilo que a gastronomia tem de melhor para oferecer — e, na Madeira, os repastos elaborados com pompa e circunstância fazem jus à tradição. Na ilha, Natal também não é Natal sem uma mesa decorada à altura da época e adornada com afinco. A exposição Mesas de Natal, tradição natalícia organizada por parte da Bordal — fábrica de bordados da Madeira — faz prova disso mesmo.

Nesta montra, que já vai na sua sexta edição e pretende recriar a alma desta quadra tão singular, serão apresentadas oito mesas festivas inspiradas no que de especial este destino tem para ofertar. Por norma, é dado um tema para a sua composição aos decoradores/designers convidados que, ao longo das últimas edições, têm vindo a criar verdadeiras obras de arte em formato de mesas de Natal. Este ano, porém, não haverá tema obrigatório. Imbuídos e inspirados no espírito natalício madeirense, os artistas vão poder dar azo à imaginação para criar a mais bonita e original. No final, oito mesas para admirar prometem surpreender e fazer as delícias de todos os visitantes. O único senão? Não se pode sentar e por lá ficar durante horas a fio, a comer, a beber e a conviver.

Onde : Salão Nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias

Quando : Entre os dias 15 de dezembro e 5 de janeiro de 2022

Outros momentos imperdíveis

A Festa começa no primeiro dia de dezembro com as coloridas iluminações nas ruas da Baixa do Funchal (e que assim se mantêm até ao dia 6 de janeiro) e termina com o Varrer dos Armários , celebrado a 15 de janeiro.

, celebrado a 15 de janeiro. A não perder, o Mercadinho de Natal . Antigamente, a ida ao mercado tinha por objetivo ultimar as compras e os preparativos para o Natal. Vendiam-se frutos da época — tangerinas, peros, castanhas e nozes — mas também pinheiros, vasos com manhãs-de-páscoa e alguns brinquedos para as crianças. No meio da azáfama, havia comida e bebida nos bares ao redor do mercado e grupos de amigos que cantavam canções de Natal. A visita ao mercado incluía ainda uma ida ao Parque de Diversões, no antigo Campo Almirante Reis. Hoje a tradição mantém-se e na noite de 23 de dezembro revivem-se memórias e emoções felizes, que ganham força ano após ano. No Mercado dos Lavradores , a Praça do Peixe transforma-se numa enorme plateia de cantares natalícios que pode ver em direto na televisão nacional ou (maravilha das maravilhas!) assistir in loco.

. Antigamente, a ida ao mercado tinha por objetivo ultimar as compras e os preparativos para o Natal. Vendiam-se frutos da época — tangerinas, peros, castanhas e nozes — mas também pinheiros, vasos com manhãs-de-páscoa e alguns brinquedos para as crianças. No meio da azáfama, havia comida e bebida nos bares ao redor do mercado e grupos de amigos que cantavam canções de Natal. A visita ao mercado incluía ainda uma ida ao Parque de Diversões, no antigo Campo Almirante Reis. Hoje a tradição mantém-se e na noite de 23 de dezembro revivem-se memórias e emoções felizes, que ganham força ano após ano. No , a Praça do Peixe transforma-se numa enorme plateia de cantares natalícios que pode ver em direto na televisão nacional ou (maravilha das maravilhas!) assistir in loco. As festividades na ilha também contam com as nove Missas do Parto (16 a 24 de dezembro) que representam os nove meses de gestação de Maria, simbolizando a devoção à Virgem do Parto, ou a Nossa Senhora do Ó. Celebradas ao romper da aurora (entre as cinco e as sete da manhã) prometem acordar o madrugador que há em si. No final das Missas, a animação faz-se sentir nos adros das igrejas, onde a população se reúne e oferece “comes e bebes” aos fiéis e visitantes.

(16 a 24 de dezembro) que representam os nove meses de gestação de Maria, simbolizando a devoção à Virgem do Parto, ou a Nossa Senhora do Ó. Celebradas ao romper da aurora (entre as cinco e as sete da manhã) prometem acordar o madrugador que há em si. No final das Missas, a animação faz-se sentir nos adros das igrejas, onde a população se reúne e oferece “comes e bebes” aos fiéis e visitantes. No dia 24 de dezembro, depois da Missa do Galo, que celebra o nascimento de Jesus, o convívio continua no adro da igreja até ao nascer do sol. Partilham-se bolos de mel, licores, ponchas e broas, ou não fosse o auge da Festa. Antes de partir, não deixe de visitar a Lapinha (ou presépio).

(ou presépio). As festividades culminam às doze badaladas do dia 31 de dezembro, com o sensacional fogo de artifício que pôs a Madeira no livro de recordes do Guinness como o maior espetáculo do mundo. Visto do mar ou em terra, será uma das melhores maneiras de abraçar o novo ano em grande!

Há sempre coisas a acontecer e não faltam bons motivos para querer passar toda a quadra natalícia na ilha da Madeira. Ative o seu “modo festa” e recarregue as baterias antes de ir — vai precisar delas para conseguir acompanhar o ritmo de uma agenda tão recheada de sugestões.

Se o cansaço acusar, sente-se à (sua) mesa de Natal e saboreie com vagar todas as iguarias da quadra, de comer e chorar por mais.

E viva A Festa!