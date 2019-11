Luz azul é o novo inimigo diário da pele

Por Máxima, 16:35

Sol, alterações climáticas, poluição, são fatores externos conhecidos como responsáveis pela aceleração do envelhecimento na pele. Mas um novo fator junta-se agora ao grupo: a luz azul. Estes fatores compõem aquilo a que chamamos de expossoma, responsável por 80% do aparecimento dos sinais de envelhecimento da pele. É o novo inimigo do século, o flagelo da pele. Uma vida “mil à hora”, mais conectada, mais stressante e com mais maus hábitos e mais exposição aos fatores externos que falamos em cima torna-nos mais frágeis a cada dia e a pele está na linha da frente.

A luz azul, presente no espetro de luz visível e com um comprimento de onda curto, produz enormes quantidades de energia. Chega-nos através do sol, assim como da luz fluorescente e dos ecrãs LED.

Hoje, os smartphones, os tablets, os computadores e as televisões de ecrã plano fazem parte do dia a dia. Estamos sempre ligados, quer seja a trabalhar ou em lazer. Estudos indicam que 60% das pessoas passam mais do que seis horas por dia em frente a dispositivos eletrónicos. São três meses ao ano.

Segundo estudos recentes, esta exposição de elevada concentração tem riscos: perturbação do ritmo circadiano, fadiga e problemas de visão. Na pele, a luz azul está relacionada com o aparecimento de novas manchas castanhas e agravamento de manchas existentes. Pode ainda provocar stress oxidativo e alterar a barreira cutânea. Tudo aquilo que não queremos.

Sabemos como nos proteger do sol e da poluição, mas não sabíamos até agora como minimizar os efeitos da luz azul. A Uriage, especialista na proteção da barreira cutânea há 25 anos, tornou-se pioneira na cosmética com o lançamento da gama AGE PROTECT, uma linha de cuidados antienvelhecimento capaz de proteger a pele do expossoma.

A Uriage lançou o Cuidado Filler Instantâneo Multicorretor, um creme de correção para todos os tipos de pele. Como não podia deixar de ser, ao fazer parte da gama AGE PROTECT, este cuidado tem na fórmula a proteção contra a luz azul, que vai conhecer ao pormenor mais abaixo.

Cuidado de ação instantânea

Este é o creme ideal para quem quer uma pele perfeita mesmo antes de aplicar maquilhagem. Além de preencher e atenuar as rugas, a fórmula completa AGE PROTECT do Cuidado Filler Instantâneo Multicorretor tem uma outra grande (enormíssima) vantagem: corrige as imperfeições da pele. Este cuidado de dupla ação produz um efeito blur, graças ao extrato de rosa e aos pós soft focus que promovem um efeito pele lisa sem imperfeições.

Sem proteção adaptada e eficaz, as manchas castanhas podem, num futuro próximo, tornar-se um problema para a pele jovem, mesmo antes do aparecimento das primeiras rugas.

Assim como nos protegemos do sol diariamente (ou deveríamos!), é preciso aprender também a viver com a luz azul. Usamos, constantemente, ecrãs em idade jovem e adulta, por isso precisamos de saber proteger a pele com cuidados de beleza diários adequados.

Escudo da pele A base de água termal da Uriage combate o expossoma e a luz azul graças à primeira patente antiluz azul que protege a pele, o BLB. É uma inovação desenvolvida pelos Laboratórios Dermatológicos Uriage que combina extratos vegetais, vitaminas e minerais nacarados, atuando como um protetor ativo que limita os efeitos nocivos das ondas na pele. Esta barreira reduz a oxidação e a formação de radicais livres causados pela exposição à luz azul. Uma segunda componente, o Filmexel, atua sobre a poluição, evitando que partículas finas se fixem na pele. Os testes realizados pelos laboratórios dermatológicos mostram uma diminuição de 40% na adesão das partículas de poluição à pele.

Fórmula antienvelhecimento Retinol, ácido hialurónico, extrato de dragoeiro e vitamina C e E. Os nomes não são estranhos a quem já entrou nestas andanças da prevenção e da correção dos sinais de idade. Se só agora entrou no barco, decore a fórmula poderosa antienvelhecimento. Não vai querer deixar passar todos os benefícios destes ingredientes ativos para a pele: Retinol: reduz o aparecimento de rugas e manchas castanhas, estimula a renovação celular e a síntese de colagénio e elastina. Ácido hialurónico: preenche as rugas. Extrato de dragoeiro: egenera e cicatriza, funciona como antirradical, estimula a síntese de colagénio e aumenta a firmeza da pele. Vitaminas C e E: antioxidantes excecionais, atenuam as manchas castanhas e devolvem luminosidade à pele, ajudam a combater o stress oxidativo dos raios ultravioleta.



A gama AGE PROTECT contém 10% de Água Termal Uriage. Antipoluição, anti-UV e antiluz azul, é um verdadeiro escudo cosmetológico, adaptado às necessidades da pele do século XXI.