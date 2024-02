Looks urbanos, sporty chic e muito trendy: Eis as peças-chave para esta primavera

Pouco a pouco, os dias ficam mais longos e os raios de sol começam a brilhar com cada vez mais intensidade. É, por isso, o momento ideal para descobrir as novas tendências de moda e planear, ou sonhar, com os looks que vamos usar na primavera.

Na Mango as temperaturas já começaram a subir. A nova edição da coleção Selection, a coleção mais premium da Mango apresentada pela primeira vez em 2020, celebra o poder da moda como meio de auto expressão, capaz de refletir o estilo único e pessoal de cada mulher e as suas emoções. Acredite, não lhe vai faltar inspiração para criar outfits marcantes.

Com a clara intenção de elevar os looks diários, a nova edição de Selection é uma proposta de moda mais avançada que combina impecavelmente peças de alfaiataria mais formais - mas sempre com um ponto arriscado - com outras extraídas do guarda-roupa mais desportivo.

Selection dá as boas-vindas à primavera com vestuário e acessórios de linhas clean e estruturados, combinando peças intemporais com as últimas tendências. Roupas em cetim, seda, couro, denim e acessórios premium são apresentados com uma abordagem urbana e com um toque especialmente feminino.

A alfaiataria é a pedra angular da coleção, especialmente os blazers, em preto, cinzento ou em tons nude. Os casacos de pele e as gabardines estão também em destaque, como peças must-have de meia-estação, que complementam qualquer outfit.

Paralelamente os casacos bomber, assim como saias e shorts acetinados inspirados no boxe, espelham o lado mais desportivo da coleção sempre com um contraponto feminino.

Menção separada merecem as roupas imprescindíveis de qualquer armário que se apresentam como clássicos revisitados. As calças - tanto em tecido como em denim, as camisas de algodão premium ou ou de seda, que está também presente em vestidos longos e muito elegantes.

E claro não podem faltar os acessórios que elevam o outfit para novas alturas. Kitten heels, sabrinas perfuradas, malas em rede ou de pele são apenas algumas das sugestões imperdíveis da Mango.