Looks sem cor? Não com estes ténis!

Castanhos, beges, brancos, pretos e cinzentos. O tempo muda e a tendência das estações mais frias é sempre a de vestir looks mais frios também. Ainda que não haja nada de mal com outfits neutros, arriscamo-nos a dizer que ter a cor a teus pés vai ser o fator distintivo neste outono-inverno. Estamos rendidas às Uno, as sapatilhas da Skechers que são únicas... em todas as suas variedades! Há cores para todos os gostos, estados de espírito, outfits e ocasiões. Mas não são só umas sapatilhas bonitas...

"Andar nas nuvens" ganhou outro significado

A expressão até se pode referir a quem anda em modo sonhador, mas, para nós, andar nas nuvens é andar numas Skechers Uno! É quase indescritível a sensação, como se estivéssemos de pantufas o dia inteiro, mas sem a vergonha de nos termos esquecido de trocar de sapatos.

A justificação? São produzidas segundo a tecnologia de conforto, imagem de marca da Skechers, e por isso têm bolhas de ar nos calcanhares, com air cooled memory foam. Sim, como nas almofadas. Vês como a analogia faz cada vez mais sentido?

Look desconstruído é o novo normal

Longe vai o tempo – e ainda bem – em que o outfit para o trabalho implicava sapatos tão chiques quanto... dolorosos. Hoje, o que mais gostamos de ver são looks desconstruídos e descontraídos, em que o conforto marca presença e não belisca o outfit. Pelo contrário! Fatos com ténis? Aprovado. Vestidos com ténis? Aprovado. Saias midi com ténis? Aprovado!

É tudo uma questão de equilíbrio, e as Skechers Uno são perfeitas para dar o toque final. A combinar com alguns apontamentos ou a fazer contraste com looks monocromáticos, vão ser o statement para que em todas as reuniões te caiam aos pés... ou pelo menos olhem para eles.

Nem mais um passo sem uns Skechers Uno!

Sim, esta é uma das novidades das quais não nos cansamos: a Skechers agora tem compra online, para que não tenhas nem de sair de casa para começar a sonhar com os teus novos ténis. Do sonho à realidade, um clique! Ou dois, ou três... o difícil vai ser escolher!

Amar é partilhar ...

... Ou combinar. Se a tua mãe, amiga, namorada ou namorado apreciam tanto estilo nos pés quanto tu... UNO SKECHERS para eles! Se calçarem o mesmo, podem escolher cores que gostem e trocar – dizem que há poucos votos de confiança como emprestar calçado que gostamos meeeesmo. Se não usarem o mesmo número, podem comprar para combinar. A vossa Skechers Team vai marcar o passo de todas as tendências.

Já falámos das cores?

É inevitável. Não podemos não as referir uma última vez... Há todas as cores do arco-íris, em modo monocromático – uma das grandes tendências desta estação – mas há também com padrões, desportivas, com cano alto, em formato bota... São Uno, mas com mil e uma possibilidades. Para já, nós vamos mandar vir umas creme. E umas brancas. E umas rosa, e...