Looks de festa para todas as mulheres

Tanta roupa e nada para vestir. A frase não é nova, nem nossa, mas encaixa na perfeição na época natalícia. O outfit perfeito tem de encaixar no tipo de evento a que vamos, nas condições meteorológicas, no nosso estilo, e tem de assentar que nem uma luva. A perfeição existe, mas muitas mulheres não a conseguem arranjar por um simples motivo: nas lojas de roupa, os tamanhos são limitados, tendencialmente pequenos, e apenas favorecem uma franja da população.

Numa época em que o amor pelo corpo passa cada vez mais pelo respeito pelas diferentes formas e diferentes tamanhos, a Kiabi vem revolucionar o mundo da moda, democratizando as roupas festivas, elegantes e distintivas para todos os corpos. Rendas, veludos, metalizados...na Kiabi, é aquilo de que gostas que importa, independentemente do tamanho que vistas!

E atenção: a marca não se limita a aumentar a oferta nos tamanhos – que poderão ir até ao 54. A moda Size+ é um departamento pensado com modelos e cores extras, e no qual os especialistas redesenham os modelos para cada tipo de corpo, para que te sintas sempre no teu melhor, quer em estilo, quer em conforto.

Metalizados, para festas casuais 1 de 4Vestido curto fluido 'Only' - Preto (32,00€)

Nos jantares entre amigos, ou nas festas mais informais com alguns colegas do escritório, este look é a definição de casual chic. Os elementos metalizados no decote dão um ar arrojado ao look.



Dourados, para eventos formais 2 de 4Vestido de malha plissada - Dourado (34,00€)

O jantar de Natal da empresa ou a festa de passagem de ano são apenas duas ocasiões nas quais poderias apostar, sem medos, neste look dourado. Os tons e o tecido trazem elegância e marcam presença, e com certeza que te vão perguntar de onde é o vestido!



Veludo, para eventos cozy 3 de 4Vestido trespassado em veludo - Preto (25,00€)

Em jantares com grupos mais pequenos, em casa, ou até mesmo para o jantar de consoada: este vestido traz a sensação de conforto só de olhar, e tem um ar extremamente natalício.



Verde, para desconstruir e aconchegar 4 de 4Casaco em tweed - VERDE (39,00€)

Nenhum look de inverno se completa sem um casaco, para agasalhar na rua ou em ambientes mais frios. Este casaco em tweed, verde, fica bem com qualquer das opções acima, tem um corte elegante e um padrão que se adapta do dia para a noite! Podes até levá-lo para o escritório ou para um passeio pela cidade.

