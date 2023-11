Leve 3 pague 2! É aqui que vai encontrar todas as suas prendas

Tique-taque. Os ponteiros do relógio avançam a ritmo acelerado rumo a um dos dias mais especiais do ano. É verdade, estamos mesmo a entrar em força na época festiva e livre-se de deixar a compra dos presentes para a última da hora. Escusa de passar pelo stress de andar na correria de loja em loja, porque há um único lugar que tem tudo o que procura.

A Natura convida-a a aproveitar a sua habitual campanha natalícia “Leve 3 pague 2”. Para os que adoram mimar a família, os amigos e até o amigo secreto, esta é a grande oportunidade para adquirir os melhores presentes para um Natal inesquecível, mas sem arruinar o orçamento.

Entre 1 a 10 de dezembro, nas lojas físicas e também online, na compra de três artigos, a Natura oferece o de menor valor. Encontre desde artigos de moda e acessórios, para todas as idades e estilos, peças de homewear e de decoração, aos tão adorados gifts, para oferecer pequenas lembranças.

Acredite, não vão faltar opções para presentear aqueles de quem mais gosta, e porque não a si própria com aquele presente que tanto merece?

Essenciais de moda

Escolha entre as muitas peças de vestuário e acessórios tendência da estação, elegantes e confortáveis, que assentam como uma luva para o dia a dia, seja de lazer, de trabalho, para usar numa festa ou até para uma escapadinha de inverno.

Casaco 74,99€ Vestido 46,99€ Vestido 46,99€

Vestido 69,99€ Vestido 44,99€ Poncho 32,99€ Poncho 44,99€

Camisola 36,99€ Casaco 79,99€ Bota Alta 79,99€ Botas 29,99€

Conforto e estilo sem sair de casa

As sugestões de homewear passam por pijamas e pantufas super confortáveis, meias com motivos natalícios, sem esquecer as mantas e almofadas que prometem aquecer as noites mais frias.

Camisola 34,99€ Camisola 34,99€ Camisola 32,99€

Manta 39,99€ Manta 39,99€ Manta 39,99€

Almofada 22,99€ Almofada 14,99€ Almofada 14,99€

Lar doce lar

É claro, não podiam faltar os gifts Natura, presença habitual no Natal das famílias portuguesas e que mais uma vez surpreendem pela variedade. As molduras e canecas, simples ou com dedicatórias são alguns dos best-sellers, bem como sets de sushi, tábuas de queijo e pão; ou a linha de aromas delicados que prometem perfumar os serões natalícios com os tradicionais incensos, velas e difusores.

Moldura Familiar 16,99€ Moldura 14,99€ Moldura 14,99€ Moldura 14,99€

Set Molduras 14,99€

Caneca 14,99€ Caneca 14,99€ Caneca 12,99€ Caneca Indosor chá 16,99€

Kit Sushi 14,99€ Tábua de Queijo 15,99€ Tabua de Queijo 12,99€ Tábua de Pão 14,99€

Portador Incenso 11,99€

Vamos às compras?

A Natura tem os presentes perfeitos para ajudar as famílias com as compras de Natal, assegurando que sejam um sucesso e a preços muito convidativos. Visite uma das 58 lojas Natura espalhadas por todo o País ou para a sua comodidade pode, se preferir, comprar online.

Boas festas!