Let the party begin!

É incontornável: este ano, o Natal vai ser diferente.

Depois de meses e meses em casa, em teletrabalho, em confinamento e com a vida social reduzida, a expectativa era a de celebrações em grande escala, mas a realidade obriga a muito cuidado e muita contenção. Mas diferente nunca significou mau.

Reinventar as festas do ano é possível! Juntem as tradições à tecnologia, usem e abusem das redes sociais, e vistam-se para a ocasião! A Mango não quer ficar de fora das celebrações e lança uma coleção exclusiva, com combinações mais arrojadas e mais confortáveis, para cada festa e para cada personalidade. 3,2,1… Join the party!

Natal profissional (q.b.!)

Ano após ano, a festa de Natal da empresa é ansiada, por ser um momento mais descontraído em que o stress fica fora de portas. É improvável que 2020 traga diretores de gravata na cabeça e secretárias a mostrar os dotes de karaoke, mas não deixem passar a época em branco! Em jantares mais pequenos, de equipa, ou fazendo uso da ferramenta de todas as reuniões virtuais, reservem um tempo para conversarem sem budgets e deadlines.





A reunião informal é a altura ideal para arrojar no look, sem perder a credibilidade e o profissionalismo! A peça statement é o casaco, de veludo e em tom bourdeux, que traz um toque clássico e o espírito natalício! O preto, no resto do outift, traz o formalismo que a ocasião pede, e pode ser usado num simples vestido comprido, num conjunto de top e calças clássicas, ou mesmo numa saia em imitação de pele e uma camisola em lantejoulas.

Amigos (pouco) secretos

Os jantares de fim de semana são reservados para os amigos mais próximos. O primeiro passo dos preparativos deve ser feito o quanto antes: o amigo secreto! É uma forma de poupar algum dinheiro e de oferecer presentes originais, que vão soltar muitas gargalhadas!





Os looks para as reuniões com os amigos querem-se descontraídos e confortáveis, porque a noite vai ser longa! Os must-have são umas botas confortáveis e um casaco preto a imitar cabedal, que combina com todas as escolhas e ainda protege das noites frias! Calças de ganga, tops ou camisas com brilhantes ou um vestido de lantejoulas! O toque final para marcar a diferença pode ser uma fita no cabelo, para mais liberdade para dançar até de manhã!

Festa em família

Ainda que em menor escala, o Natal é para ser celebrado em família. Para colmatar a distância dos que não puderem vir, peguem em tablets ou telemóveis e tirem um momento para estarem todos juntos à mesa!





Na ceia ou no almoço de Natal, a roupa quer-se cozy, mas elegante! É altura de fazer o melhor uso das camisolas de malha, das saias ou tops em veludo, de calças quentes e clássicas… tudo é permitido para trazer o máximo do espírito natalício, com toques clássicos. Obrigatórias são as sabrinas rasas, para noites e dias que se prolongam por várias horas. Um casaco de pelo para as viagens vai ficar bem em qualquer look.

2021, finalmente!

O mood é geral: este foi o ano dos desafios, da perseverança, das mudanças e da superação. Por muito que cada uma tenha aprendido com um ano especialmente atípico, a esperança é a de um 2021 com mais normalidade e mais felicidade! Abraçar a passagem de ano sem poder abraçar toda a gente numa discoteca não é o fim do mundo.





Pequenas festas, com as pessoas mais próximas, vão ficar na memória e dar uma nova perspetiva. Afinal, o que importa é celebrar com quem mais amamos! E não é por a festa ser em casa que não exige dress code: chique, arrojado, feérico! O casaco, por si só, marcará a noite e a memória, com corte clássico e de tecido. As lapelas fazem-no ser diferente de todos os outros! Claro que, em noite de réveillon, um salto médio vai dar o upgrade que se exige. Uns brincos compridos e carregados de detalhe evitam a ida ao cabeleireiro. Depois, é só escolher o look que mais condiz com cada personalidade: um vestido prateado em lantejoulas ou um vestido preto de veludo? E quem disse que as calças não podem transbordar elegância? Com um toque de brilho ou lantejoulas na parte de cima, voilá! Pronta para abraçar o ano que aí vem!

Opções para elas… e para eles

A nova coleção exclusiva da Mango Day to night é perfeita para todas as ocasiões, incluindo para o momento de desembrulhar presentes! A coleção inclui também peças para o público masculino, e torna-se presente obrigatório para o pai ou a mãe, os irmãos, amigos… Escolha a peça que mais se adequar a cada um e join the party!