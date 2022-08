Let it Glow!

Uma mancha aqui, uma borbulha ali, umas olheiras que aparecem à primeira noite mal dormida. Somos peritas em arranjar problemas e em identificar imperfeições, mas nem sempre a solução nos parece fácil – ou sequer acessível.

Os padrões de cuidado suplantam, agora, a cosmética: procuramos tratar, em vez de tapar. Procuramos cuidar e mudar, em vez de esconder e, muitas vezes, piorar a situação. A ciência dedica-se a procurar, cada vez mais, soluções que respeitem as especificidades da pele e que tratem as imperfeições. A gama Glow, da Soft & Co, traz respostas ímpares a problemas que, numa altura ou noutra, todas enfrentamos. O melhor? A gama de séruns, com fórmulas concentradas, é acessível a todas as mulheres, tem um design minimalista, e está disponível em hipermercados ou online. Mais: estamos a falar de uma marca vegan e made in Portugal!

1. A arma anti-imperfeições

Uma pele oleosa, com poros dilatados e imperfeições, pode complicar a tarefa diária de um glow look. Quer optes por no make up make up, ou por full coverage, a pele tratada, lisa e luminosa é imprescindível! O sérum anti-imperfeições tem uma fórmula ultraconcentrada de vitaminas e minerais, que combate a inflamação da pele e ajuda a eliminar imperfeições. O agente secreto desta fórmula é a Niamicida, que reduz manchas e poros dilatados, e o sal de Zinco, que ajuda a regular a produção sebácea.



3. Um olhar radiante Quem nunca sofreu de olheiras depois de uma noite mal dormida que levante o braço (alerta inveja!). O contorno de olhos é uma das zonas onde a pele é mais sensível e, por isso, onde qualquer mudança se nota imediatamente. O sérum contorno de olhos traz a junção de três poderosos ingredientes contra o inchaço e as olheiras: cafeína, chá verde e peptídeo. Incorporar este sérum na tua rotina ajudar-te-á a tonificar a pele, reduzir a pigmentação, o inchaço, e ainda a estimular a circulação. Adeus, olheiras!



5. Que idade me dás?

A pergunta traz (sempre) rasteira, e esperamos sempre um número mais baixo que o real. Por muito que queiramos abraçar a idade e a sapiência, queremos que a nossa aparência se mantenha jovem por muitos e longo anos! O sérum anti-idade dá-nos uma ajuda: com retinol, vitamina E e Squalane, vai criar um efeito de preenchimento – logo, mais firmeza e elasticidade -, proteger contra agressões externas e prevenir manchas dos raios UV. Por último, mas não menos importante: o Squalane neutraliza bactérias prejudiciais, potenciando o efeito de pele por onde o tempo mal passa!



7. Não é só hidratação, é ultra-hidratação!

Mais um sérum, mais um trio implacável de ingredientes para atuar em profundidade. A hidratação é fundamental, quer seja como último passo da rotina de skin care – de manhã e à noite – quer seja como primeiro passo na preparação para a maquilhagem. O sérum ultra hidratante atua nas várias camadas da pele, potenciando a hidratação mais intensa e prolongando-a. Com ácido hialurónico, B5 e Arginina, a pele fica suave e preenchida, e com o efeito jovem que todas desejamos.



9. Uma pele uniforme, sem dramas!

As manchas na pele são bem motivo para nos tirar o sono (e ganhar olheiras, e voltar ao ponto 3… ). Pelo sol, pela poluição ou pelo envelhecimento celular, aparecem e parecem demasiado definitivas. Mas não são! A melanina é a principal responsável pela hiperpigmentação do rosto, mas o sérum anti-manchas atua na renovação celular e o controlo das manchas, clareando, iluminando e uniformizando a pele! Com extrato concentrado em amora branca e HA Glicólico, é de fácil absorção e rápida atuação: com uma utilização regular, vais ver finalmente as manchas a diminuir – de tamanho e intensidade!

