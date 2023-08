Kim Kardashian é fã! A marca de beleza açoriana que está a conquistar o mundo

No meio do oceano Atlântico encontram-se nove ilhas vulcânicas. Explorá-las é viajar entre espécies exóticas e uma luxuriante natureza verde e fumarolas ativas. Falamos dos Açores, arquipélago que tem a mais alta concentração de fontes termais na Europa e cuja atividade vulcânica das ilhas, com os seus 26 vulcões ativos e solos ricos em minerais, criou um microclima que nutre florestas tropicais, praias vulcânicas negras, vinhas, plantações de chá, entre outros ecossistemas únicos. Este é o laboratório natural da Ignae.

Marca portuguesa conquista celebridades e está presente nos melhores tratamentos de spas de luxo

Com seis milhões de anos de história, as erupções vulcânicas dos Açores estão na origem da Ignae. Em julho de 2017, Miguel Pombo, natural de São Miguel – a maior ilha do arquipélago – lançou a marca que já conquistou celebridades como Kim Kardashian, Bella Hadid e Joanna Czech, em colaboração com biólogos e cientistas da Universidade dos Açores e de outros centros de pesquisa nacionais. É a prova viva da biotecnologia aplicada aos cuidados da pele.

Ignae: marca global premiada

• 2022 Elle Green Beauty Stars Body Category Regeneration Body Oil (USA) • Positive Luxury Accelerator Program (United Kingdom) • Conquista Máxima Beauty Award (Portugal) • Prémio Máxima Beleza & Perfumes 2023 para Melhor Produto para ter Sempre na Carteira – Prémio do Leitor by Intimissimi: Máscara de Argila Vulcânica (Portugal) Tratamentos de spas de luxo

• Ritz Four Seasons, em Lisboa • Palácio Estoril Hotel Golf & Wellness, no Estoril • Herdade da Malhadinha Nova, no Alentejo • Terra Nostra Garden Hotel, nos Açores

Ingredientes únicos, puros e sustentáveis

De composição única e com um nível elevado de pureza, os principais ingredientes ativos presentes nos produtos são recolhidos de forma totalmente sustentável. Neste paraíso longínquo e praticamente intocado, as fontes de poluição mais próximas ficam a mais de 1400 km de distância.

Através de um processo patenteado de regeneração da pele, a Ignae quer realçar a beleza natural de todos. O Complexo EPC Factor®, exclusivo da Ignae, é o resultado de anos de investigação no campo da biotecnologia aplicada, para utilização em cuidados de pele com ação clinicamente comprovada.



Os lipossomas desenvolvidos biotecnologicamente entregam os ativos de forma mais eficaz na pele, permitindo que os extratos de algas e plantas sejam absorvidos, produzindo resultados superiores. Sem o EPC Factor®, estes ingredientes únicos não seriam capazes de alcançar as camadas mais profundas da epiderme, onde são mais eficazes.

Nove produtos que vão revolucionar a rotina de beleza

1. Daily Enzyme Cleanser, o gel de limpeza profunda para todos os dias Benefícios • Limpeza • Esfoliação suave • Hidratante

Porque funciona: é formulado com o patenteado EPC Factor®, bromelaína – uma enzima extraída do ananás – e três hidroxiácidos de origem natural (ácido cítrico, ácido lático e ácido tartárico), que combinam para nutrir e hidratar a pele. Este gel de limpeza refrescante proporciona ainda uma esfoliação suave para apoiar a renovação diária da pele, preparando-a para os próximos passos da rotina.

2. Day Complex, o creme para uma pele nutrida e regenerada durante todo o dia

Benefícios • Hidratação intensa • Linhas reduzidas • Aumento da produção de colagénio e luminosidade

Porque funciona: este complexo multifuncional é a nutrição vital que a sua pele merece, protegendo-a das agressões externas e garantindo uma hidratação profunda e intensa. Formulado com EPC Factor®, pode reduzir imediatamente o aparecimento de rugas e linhas finas e aumentar a produção de colagénio e a luminosidade. As poderosas cadeias peptídicas também podem proporcionar um efeito lifting imediato.

3. Enriched Regeneration Serum, o sérum universal para uma pele rejuvenescida

Benefícios • Antienvelhecimento • Firmeza da pele • Pele radiante • Lifting

Porque funciona: é o culminar de muitos anos de pesquisa sobre as causas do envelhecimento da pele. Este sérum leve é um tratamento multifuncional para a degradação do colagénio, glicação e danos ambientais, como poluentes urbanos. Contém cadeias peptídicas que melhoram o aspeto das rugas de expressão, firmeza e elasticidade da pele, proporcionando uma pele mais radiante e um efeito lifting imediato. A mistura de peptídeos previne e repara os danos diários que causam o envelhecimento precoce e combate os poluentes externos.

4. Dynamic Eye Complex, o tratamento multifuncional para um olhar iluminado

Benefícios • Aparência de olheiras reduzida • Textura de pele mais suave • Aparência de linhas e rugas reduzida

Porque funciona: trata-se de um complexo completo formulado com uma combinação de peptídeos de alto desempenho especificamente concebidos para estimular a microcirculação na zona e assim reduzir o aparecimento de olheiras e diminuir linhas finas e rugas. Atua como um produto “tudo em um”, como tratamento em creme e sérum para ajudar a regenerar toda a área dos olhos, deixando-a visivelmente mais lisa e com aparência mais jovem.

5. Blue Night Serum, o detox digital para todos os dias

Benefícios • Protege contra os danos causados pela luz azul • Protege contra os danos causados pela poluição

Porque funciona: é formulado com ingredientes que podem proteger a pele da luz azul, emitida também por computadores e dispositivos eletrónicos, além de oferecer proteção celular contra poluentes externos, como as partículas do fumo dos carros ou dos cigarros. Este sérum é também rico em ativos como betaína – um poderoso hidratante capaz de suportar várias vezes o seu peso em água –, assim como quatro tipos de ácido hialurónico, para promover uma hidratação em profundidade. Conta igualmente com a biotecnologia EPC Factor®.

6. Rich Night Serum, o sérum noturno para uma regeneração celular máxima

Benefícios • Retexturização da pele • Aumento do colagénio • Anti-acne • Antioxidante

Porque funciona: este sérum, altamente eficaz, combate os sinais avançados de envelhecimento. Tem uma textura de óleo leve, graças aos lipossomas da biotecnologia exclusiva EPC Factor®, que transportam os ativos potentes para as profundezas da pele para uma regeneração celular máxima. Este sérum é um concentrado de alguns dos ingredientes mais eficazes contra o envelhecimento da pele, com destaque para o Bakuchiol, a alternativa "clean" ao retinol, proporcionando todos os benefícios deste ativo mas sem os efeitos colaterais indesejados – como vermelhidão ou possíveis reações alérgicas. Tem ainda a vantagem de ser seguro durante a gravidez e a amamentação.

7. Night Complex, o rejuvenescedor noturno

Benefícios • Regeneração da pele • Hidratação profunda • Aumento da produção de colagénio

Porque funciona: porque a pele possui o seu próprio ritmo circadiano, o Night Complex atua de forma a estimular as funções fisiológicas da pele, que permitem a sua efetiva recuperação. É um cuidado poderoso que atua enquanto dorme, graças ao concentrado de ativos projetado para tratar suavemente a pele das agressões diárias, como exposição solar, stress, poluição, glicação e outras causas de envelhecimento prematuro da pele.

8. Regenerating Body Oil, a envolvência prodigiosa dos melhores óleos botânicos

Benefícios • Hidratação intensa • Aumento do colagénio • Regeneração da pele • Proteção contra o stress oxidativo

Porque funciona: porque a pele é o maior órgão do corpo humano, a Ignae criou um óleo corporal exclusivo com uma mistura suntuosa de óleos botânicos e ativos poderosos que normalmente são encontrados em séruns potentes. A luxuosa mistura contém bakuchiol, que promove a produção de colagénio e repara a pele do fotodano. É ainda rico em antioxidantes, como vitamina E, óleo de semente de camélia japonesa dos Açores e ativos anti-inflamatórios, como esqualeno e óleo de argão.

9. Volcanic Clay Mask, o tratamento vulcânico holístico

Benefícios • Regeneração • Detox • Suplemento vitamínico • Elasticidade

Porque funciona: esta máscara de argila vulcânica é a experiência de spa em casa, altamente regeneradora e purificadora. Com pura argila vulcânica e água termal do vulcão das Furnas, nos Açores, rica em minerais, é a evolução de um tratamento utilizado há milhares de anos, proporcionando uma desintoxicação profunda que ajusta a homeostase da pele. Óleos botânicos com propriedades regeneradoras da pele e carregados de vitaminas protegem e reparam as camadas mais profundas da pele. Após a remoção, nota-se uma melhoria na luminosidade e na elasticidade e uma diminuição das rugas.

Química verde no centro da ação da Ignae

A Ignae não poderia existir se não fosse a riqueza natural dos Açores. A sustentabilidade é o coração e a alma da marca e o objetivo é simples: causar um impacto mínimo no deslumbrante e inalterado arquipélago, assim como valorizar as pessoas que lá vivem.

Para evitar o uso intensivo de recursos botânicos e marinhos naturais, a marca pesquisou e criou o EPC Factor® avançado, o elemento-chave que faltava no universo da beleza, assim como tecnologias de extração supercrítica que requerem apenas pequenas quantidades de plantas e algas para entregar resultados de elevado desempenho. Esta tecnologia exclusiva não só transforma a pele como garante um consumo mínimo de biomassa, energia e outros recursos preciosos, entre os quais a água. É a prova de que podemos desenvolver produtos inovadores sem afetar a biodiversidade ou o ecossistema natural.

Além disso, todos os produtos de papel da Ignae são feitos com certificação FSC e todas as embalagens usadas são recicláveis. A marca é ainda parceira do Sistema Ponto Verde em Portugal. O Ponto Verde gere um circuito para a recolha, recuperação e reciclagem de resíduos de embalagens não reutilizáveis, reduzindo a quantidade de resíduos que vão para aterros sanitários. São igualmente adotadas práticas circulares sempre que possível, tais como as garrafas de alumínio que são infinitamente mais recicláveis e consomem 95% menos energia para reciclar do que para produzir alumínio primário, o que limita as emissões, incluindo os gases com efeito de estufa.

Transforme o mundo e a rotina de beleza. Conheça todos os produtos da marca no site da Ignae.