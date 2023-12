Joana Vaz leva seguidoras às compras

Joana Vaz não escondeu o entusiasmo. Quando nos recebeu no Arcádia x Roastelier by Nescafé no espaço Galleria do NorteShopping, as três seguidoras vencedoras do concurso que lançou nas redes sociais ainda não tinham chegado. Confessou, com um brilho nos olhos, que esta era a primeira vez que o fazia: "Há já algum tempo que queria ter a oportunidade de desfrutar de um serão de compras com as minhas seguidoras e, assim que surgiu esta oportunidade, dentro do programa ‘A Moda ao seu Serviço’ do NorteShopping, foi para mim um privilégio."

A Máxima acompanhou esta aventura, conheceu as três vencedoras e falou um pouco com uma das criadoras de conteúdos com mais sucesso em Portugal, Joana Vaz (@joanavaz_), sobre a escolha do NorteShopping, que este ano celebra 25 anos, como o seu Centro de eleição. Veja o vídeo:

NorteShopping comemora 25 anos

Este desafio aconteceu no âmbito de um concurso inserido no programa de consultoria de imagem ‘A Moda ao seu Serviço’, que já vai na quarta edição e que reforça a posição do Centro na rota da moda em Portugal. Este programa é um verdadeiro sucesso e – aqui vai um pequeno "segredo" – pode aguardar (como nós!) ansiosamente o regresso do programa no próximo ano.

Além das muitas lojas de roupa que estão à disposição no Centro, com especial destaque para as marcas premium disponíveis no Galleria – como a Lojas das Meias, Hugo Boss ou Sandro –, o NorteShopping conta com uma oferta variada que dá resposta a tudo o que precisa para os looks do dia a dia ou para outras ocasiões e eleva a experiência de compras a outro nível. Espaços como o Arcádia x Roastelier by Nescafé, marcados pelo ambiente elegante e descontraído, obrigam-nos a relaxar e a apreciar o momento.

Joana Vaz recebeu as seguidoras num dos mais recentes espaços do NorteShopping, o Galleria, com um conceito único em Portugal, que se diferencia pela arquitetura e pelas marcas exclusivas. É algo verdadeiramente imperdível – desde o cuidado parque de estacionamento com acesso direto ao Galleria à casa de banho mais instagramável que já vimos num Centro em Portugal.

Não há dúvidas de que o NorteShopping é local de passagem obrigatória no norte, com uma ampla oferta de marcas, garantindo uma experiência diferenciadora a cada visita. Para quem ainda não viveu o mundo NorteShopping, este é o sinal para não perder a oportunidade.