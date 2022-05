Já conhece as sapatilhas mais cómodas de sempre?

Quem disse que a moda não pode ser confortável? Completamente enganados! Cada vez mais, ser fashionable é também adotar o conforto em cada look – sair de casa com a certeza de que o outfit vai resistir todo o dia, sem sentir a necessidade de se descalçar pelo caminho. E se acha que “sapatilhas” não podem nunca estar na mesma frase que “moda”, engana-se mais uma vez. Na Skechers, há sapatilhas para todos! Das mais coloridas às mais elegantes, uma coisa é certa: estas sapatilhas têm um ponto comum: o conforto!

Skechers à distância de um clique A partir de agora, pode comprar os modelos favoritos de norte a sul do país através da loja online. A Skechers lançou este ano o primeiro site de e-commerce em Portugal. E para lhe dar as “Boas-Vindas”, está a oferecer 20% de desconto ao registar-se como membro VIP. Em compras superiores a €115, os VIP têm ainda direito a free shipping (ou descontos nos envios para compras de valor inferior). Difícil é mesmo escolher o que levar para casa!

Arch Fit: conforto e design nos pés

Extremamente cómodos, os Arch Fit adaptam-se a todos os visuais do dia a dia. É o modelo perfeito para quem procura um calçado hiperconfortável sem abdicar da elegância. Mais de 120 mil scans de pés e 20 anos de análise de dados permitiram à Skechers criar uma palmilha certificada por podólogos. Com os Arch Fit, o suporte é distribuído por todo o arco do pé, independentemente do tipo de pé, para um calçado com elevado nível de conforto, seja a caminhar, seja quando está de pé. Sem nunca esquecer, claro, o design atraente!

UNO: cores para arrasar

É a opção ideal para quem procura um modelo repleto de estilo, mas que não seja tão chunky como os icónicos Skechers D’Lite. Nos UNO, o foco é a cor! Aponte: esta é a peça statement que precisava no armário! Uma cor e estilo para cada dia, para cada mood, para cada outfit. A bolha de ar na zona do calcanhar faz com que a tecnologia air-cooled memory foam seja ainda mais confortável. Uma certeza: vai arrasar com os melhores looks!

No matter what, a Skechers tem um modelo para si. Aproveite os descontos únicos para membros e compre online em skechers.pt.