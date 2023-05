Já alguma vez foi assediada na rua ou viu alguém ser vítima de assédio? Conte-nos a sua história

Faz parte do grupo de mulheres que já viveram situações de assédio na rua? Não é difícil responder "sim". Afinal, 80% das mulheres em todo o mundo já foram vítimas de assédio, pelo menos uma vez na vida. Estamos a falar do assédio que, muitas vezes, desvalorizamos, que outras tantas vezes nos deixa na dúvida, sem força para reagir, mas que nos provoca desconforto, vulnerabilidade, ansiedade. Quantas vezes já fomos vítimas e não levantámos a nossa voz? Quantas vezes já presenciámos e permanecemos em silêncio?

Partilhe a sua história até 22 de maio e seja uma voz. Envie-nos o testemunho para redaccao@maxima.cofina.pt . Estas histórias serão lidas exclusivamente pela Máxima e partilhadas anonimamente (salvo indicação contrária das leitoras). Conte-nos a sua história, no singular, ou histórias de assédio, no plural, porque os números são expressivos e não estamos aqui para os encobrir.

Vamos, juntos, dizer 'já chega!' ao assédio que nos deixa cautelosamente em silêncio e que é uma barreira na vida quotidiana das mulheres, privando-as da sensação de segurança e do sentimento de autoestima.

O assédio vai contra os valores do empoderamento da mulher, que estão no coração do ADN da L’Oréal Paris, e é por essa razão que a marca está empenhada em combater o assédio em locais públicos em todo o mundo.

Em 2020, a L’Oréal Paris lançou o programa Stand Up – Contra o Assédio em Locais Públicos em parceria com a Right To Be, uma ONG especializada na luta contra todo o tipo de assédio, com um programa internacional de formação que ensina ferramentas simples e eficazes para ajudar as pessoas a intervirem de forma segura quando testemunham ou passam por situações de assédio num local público.

Compromisso contra o assédio em locais públicos

O programa Stand Up, lançado em parceria com a ONG Right To Be, reafirma este compromisso da L’Oréal. Através do programa internacional de formação Stand, a L’Oréal e a Right To Be querem contribuir para uma cultura de respeito, dignidade e valor.

No final de 2022, já 1,5 milhões de pessoas tinham sido formadas com a Metodologia dos 5D. Este ano, o objetivo é chegar aos 2 milhões, para que ninguém tenha de se sentir incomodado em locais públicos, intimidado ou com medo.

Aprenda a lutar contra o assédio em locais públicos com a formação Stand Up, levante-se e diga "basta!".

"Acredito que todas as mulheres têm o direito de se sentirem dignas, e, no entanto, 80% das mulheres em todo o mundo já tiveram uma situação de assédio nas ruas pelo menos uma vez na vida. Está na hora de mudar isto. Através de programas como o Stand Up, podemos unir-nos em solidariedade para aprender as ferramentas e parar comportamentos indesejados, recuperando o nosso poder e fazendo mudanças nas nossas comunidades", partilhou Eva Longoria, embaixadora L’Oréal Paris Stand Up.

Sabe o que fazer?

Cinco ferramentas eficazes para intervir de forma segura contra o agressor

A Metodologia dos 5D é um sistema pioneiro que permite à vítima e às testemunhas uma intervenção segura contra o agressor.

1. Distrair É uma forma indireta de "empatar" o que está a acontecer.

2. Delegar Chame a atenção de alguém que esteja próximo para o que se passa e pergunte-lhe se existe algo que possa fazer naquela situação.

3. Documentar Observe e testemunhe, escreva ou filme o assédio e forneça o vídeo à vítima.

4. Dirigir-se Aborde a pessoa que está a ser assediada e mostre o apoio que necessita.

5. Dialogar Fale alto e convide o assediador a ir embora, mas lembre-se de que a sua segurança e a segurança da pessoa que está a ser assediada vêm em primeiro lugar.

Caminhar com confiança na rua

De acordo com um estudo internacional em oito países, promovido pela L’Oréal Paris em parceria com a IPSOS e a Universidade de Cornell, o assédio sexual em espaços públicos foi identificado como o principal problema que as mulheres de todo o mundo têm de enfrentar. No entanto, esta investigação demonstrou também que, apesar de ser o problema nº1, pode ser difícil identificar o assédio sexual em locais públicos e compreender como podemos intervir de forma segura.

Seja no papel de testemunha de uma situação de assédio ou no papel de vítima, o programa Stand Up vem devolver a confiança para caminhar na rua.

Dotadas com as ferramentas certas, as pessoas que concluem a formação deste programa sente-se mais aptas a identificar o assédio em locais públicos e mais preparadas para intervir. Estes são alguns dos efeitos positivos no dia a dia revelados pelo Inquérito de Impacto Social.

97% sentem-se mais capazes de intervir

Mais de 9 em cada 10 acreditam que podem fazer pelo menos uma ação ao ser testemunha

As mulheres sentem-se menos vulneráveis, menos assustadas, menos desconfortáveis e menos ansiosas depois da formação

Se quer aprender o que pode fazer contra o assédio em locais públicos, a formação está disponível online com um duração de apenas 10 minutos. Pode ainda reservar uma formação live de 1h com os especialistas.

Juntos podemos fazer a diferença

Vamos criar um mundo mais seguro e respeitoso para todos? Espalhar a palavra, informar, aprender e mostrar que não estamos sozinhas nesta luta contra o assédio nos espaços públicos foi o mote que nos levou a unir a voz da Máxima ao projeto Stand Up, com a L’Oréal.

"O Assédio em Locais Públicos não é uma brincadeira" foi a campanha lançada pela L’Oréal Paris na Semana Internacional Contra o Assédio em Locais Públicos e que contou com a força de Mel Jordão, Inês Mocho, Clara Não, Yolanda Tati e Catarina Rochinha.

Faça parte deste movimento. Se tem uma história para contar, aceite o desafio, junte-se a nós neste movimento contra o assédio e envie um email para redaccao@maxima.cofina.pt.

Vamos juntos fazer Portugal levantar-se contra o assédio em locais públicos. #westandup