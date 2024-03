Noite mais romântica do ano juntou caras conhecidas em desfile

Estilistas consagrados e jovens criadores, modelos e figuras nacionais marcaram presença na Gala Namorar Portugal, com um desfile de moda, inspirado nos tradicionais Lenços dos Namorados, a decorrer ao som de Rita Guerra, acompanhada pela Orquestra Viv’Arte. Este foi o plano para a edição deste ano, que aconteceu na "terra do amor", Vila Verde, na noite mais romântica, a 14 de fevereiro, como já nos tem habituado. A Gala Namorar Portugal foi transmitida em direto no site da Máxima.

Noite mais romântica do ano juntou caras conhecidas

Com a apresentação de Iva Lamarão, a Gala Namorar Portugal, na noite de S. Valentim, é o ponto alto da programação do Mês do Romance, que, durante 29 dias, proporciona mais de 50 iniciativas e eventos associados ao ícone identitário do concelho – o Lenço de Namorados ou de Amor.

O evento decorreu no Parque de Expansão Empresarial de Gême e contou com a presença de Luisinha Oliveira, Ana Andrade, Liliana Santos e Rodrigo Paganelli, que desfilaram, entre dezenas de manequins, os 68 coordenados desenhados pelos participantes do XX Concurso Internacional de Criadores de Moda Namorar Portugal – oriundos, sobretudo, de diversos pontos de Portugal, Espanha e Hungria.

Mensagens de amor em desfile

As propostas de moda inovadoras apresentadas nesta noite mágica – inspiradas na força e simbolismo das mensagens de amor – foram avaliadas por um júri composto por estilistas consagrados, como Elsa Barreto, formadores e professores universitários.

Na passerelle, foi ainda possível apreciar propostas dos estilistas Anabela Baldaque, Rafael Freitas e Nuno Gama, inspiradas nos tradicionais Lenços de Namorados.

"É um evento especial, pleno de simbolismo e enorme criatividade, em que a tradição se alia à modernidade e à inovação, numa estratégia que tem marcado e sustentado o desenvolvimento do concelho, com sucesso reconhecido por todos", descreveu a presidente da Câmara de Vila Verde, Júlia Rodrigues Fernandes, na apresentação do programa da gala.

A autarca enalteceu ainda o trabalho da Aliança Artesanal e das suas bordadeiras, que assumem o bordado dos coordenados que participam na gala, e que constituem a estrutura fundamental no processo de promoção e valorização dos Lenços de Namorados e da atividade associada de dinamização social, cultural e económica do território.

Esta noite de gala foi transmitida em direto no site da Máxima. Veja o vídeo.