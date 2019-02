Identidade: cada pele tem a sua

Passo 2: a hidratação vai mais além

Para simplificar a rotina diária de beleza sem comprometer a saúde e a beleza da pele, o Clinique iD conjuga a base com um ativo concentrado que responde às necessidades específicas da pele.

Há cinco opções disponíveis, todas com elevados níveis de ingredientes com puros ativos concentrados. O booster Irritação ajuda a acalmar e a confortar a pele sensível; o Fadiga energiza e revitaliza o rosto. Para quem sofre com Poros e textura irregular há um booster que ajuda a iluminar e a uniformizar a pele, e para um Tom de pele irregular há um ativo específico para o tornar mais homogéneo e iluminado. As peles mais maduras têm no booster Linhas e rugas a resposta para as suavizar e reafirmar o rosto.

Passo final: um rosto irrepreensível

Voilà! Agora que tem as fórmulas escolhidas, é só inserir o ativo concentrado na base hidratante, criando o creme personalizado que fará maravilhas pela saúde da sua pele. Com o Clinique iD não tem só um sistema de hidratação personalizado, tem também uma embalagem inovadora, que liberta a porção ideal da conjugação que fez: 10% de ativo concentrado e 90% de base hidratante. Assuma o controlo total sobre as características do hidratante que quer para a pele, sem limitar a resolução a um único problema. Experimente! A saúde da sua pele vai melhorar ativamente, e isso nota-se!