A base é indispensável na rotina de maquilhagem, já que a sua função passa por deixar a pele homogénea, viçosa e bonita. Mesmo naqueles dias em que não se sente no seu melhor, um pouco de base basta para dar um upgrade ao look e fazer com que se sinta pronta para conquistar o mundo.

No entanto, para que a base fique com um acabamento perfeito, é importante limpar e hidratar a pele antes da aplicação e, se quiser que dure ainda mais, também pode aplicar previamente um primer. Do mesmo modo é fundamental que a base tenha uma textura adequada ao tipo de pele e uma tonalidade similar à do seu rosto.

A base perfeita existe

Com 24 tons disponíveis, a nova e melhorada Teint Idôle Ultra Wear da icónica Lancôme apresenta uma textura ultrafina e ultrarrespirável de longa duração. Impermeável à água e ao suor, adapta-se confortavelmente à pele e oferece cobertura total durante 24 horas, sem secar nem enrugar. Aliás, diga adeus à base "esfarelada" no final do dia e à pele às manchas, ao invés, prepare-se para um tez harmoniosamente uniforme.

Suave e fácil de esbater, deixa a pele perfeitamente lisa, sem imperfeições ou brilhos indesejáveis, com um acabamento mate natural impecável.

E porque devemos ter uma pele bonita não só por fora, mas também por dentro, a Teint Idôle Ultra Wear responde a todas as necessidades dos amantes de skincare, facultando proteção FPS 35 contra os raios solares e protegendo ainda contra agressões externas, como a poluição.

A nova e melhorada Teint Idôle Ultra Wear foi atualizada para proporcionar a cada tipo, tom e preocupação de pele o mate mais fino, mais respirável e mais natural.

Uma base que atua como um sérum

Todos queremos aquela pele lisinha de bebé, certo? A nova base da Lancôme proporciona essa tão cobiçada sensação de toque aveludado. Isto porque é uma fórmula concentrada com 81% das propriedades revitalizantes de um sérum.

O ácido hialurónico preenche e hidrata a pele, aumentando a hidratação e suavizando as rugas, para um brilho natural. A vitamina E é antioxidante e ajuda a nutrir e proteger a pele dos estragos causados pelos radicais livres e constrói um escudo protetor. O óleo de moringa, hidratante e antipoluição, penetra profundamente na pele e ajuda a manter a hidratação, protegendo-a contra as manchas escuras e imperfeições.

A nova e melhorada Teint Idôle Ultra Wear é rica em:

Ácido hialurónico O ácido hialurónico é um probiótico natural que preenche e hidrata a pele, aumentando a humidade e suavizando as linhas finas para um brilho naturalmente sublime.

Vitamina E A vitamina E é um antioxidante que ajuda a nutrir e a proteger a pele contra danos causados pelos radicais livres e cria uma barreira protetora contra agressões externas, como, por exemplo, a poluição e os gases nas zonas urbanas.

Moringa O óleo de moringa é uma substância hidratante e purificante que penetra profundamente na pele e ajuda a mantê-la hidratada, enquanto protege de manchas escuras e imperfeições.

Makeup que funciona para todos

Os superingredientes presentes no Teint Idôle Ultra Wear proporcionam um look fresco e rejuvenescido, de barely there, fazendo com que a base se adapte a todos os tipos de pele e responda a todas as preocupações.

Rotina de make-up Lancôme:

1. Aplique o Teint Idôle Ultra Wear com um pincel e espalhe do centro para fora.

2. Esbata na área sob a máscara e deixe a sua pele respirar.

3. Eleve as suas pestanas com o Lash Idôle.

4. Finalize fixando a maquilhagem com o Fix It Forget It Setting Spray. Aplique-o em movimentos na zona T.

Quer tenha a pele mais seca e sensível ou uma pele oleosa e com tendência acneica. A make-up inovadora da Lancôme é ainda elaborada com pigmentos de óxido verde e azul ultramarinos que fazem com que o produto se adapte a todos os tons de pele, desde os mais claros aos mais escuros.

O resultado? O Teint Idôle Ultra Wear é paradoxalmente mais leve e resistente, fixa sem pesar, conferindo um acabamento mate enquanto simultaneamente exalta uma tonalidade natural e dá vivacidade à tez. Alcance um novo nível de leveza e de beleza!