Hot girl summer começa no couro cabeludo: cuida do teu cabelo

Se há algo que não queremos neste verão são bad hair days provocados pelo sol, sal, cloro e aquele calorzinho que amamos, mas que seca até o mood. E, por isso, entra em cena: Olistic, o suplemento capilar que está a virar must-have de influencers e it girls. Cuidar do cabelo só por fora? Nah. O glow-up começa de dentro para fora.

A tua nova rotina capilar? In & Out, babe

Se já tens uma skincare toda organizada com séruns e SPF, então está na hora de fazer o mesmo com o teu cabelo. A regra é simples: proteger antes, durante e depois da exposição solar. E spoiler: o segredo está nos antioxidantes.

Olistic traz-te uma blend antioxidante de luxo com vitamina C, E, A, zinco, resveratrol, astaxantina, curcuma e até mirtilos! Tudo num shot diário que sabe a saúde capilar em cápsula líquida. Resultado? Cabelo mais forte, brilhante, saudável e resistente ao drama do verão.

Mas porquê tanta queda capilar no verão?

Let's break it down:

Sol = radicais livres

Sal & cloro = desidratação

Stress & má alimentação = inflamação

Hormonas, genética, idade = quedinha chata

A resposta? Um tratamento que vai à raiz do problema. Literalmente. Olistic atua em seis frentes diferentes, como o stress, deficiências nutricionais e até alterações hormonais, com uma fórmula 100% natural e vegan. Zero complicações, só resultados.

A vibe deste verão? Cabelo saudável, brilhante e com movimento

Já imaginaste ir à praia e o teu cabelo continuar incrível sem esforço? Estamos nessa era. Com Olistic, vais sentir: mais brilho, menos queda, menos frizz, pontas menos espigadas, couro cabeludo saudável, cor protegida (bye bye, descoloração!)

What’s in your summer necessaire?

· Shot diário de Olistic.

· Protetor solar capilar.

· Chapéu com estilo.

· Máscaras hidratantes.

· Snacks com antioxidantes (frutos vermelhos, sempre!).

· Boa noite de sono, sempre!

Pro tip: massaja o couro cabeludo durante a lavagem para ativar a circulação e o crescimento capilar. As massagens são o novo skincare!

Verão com Olistic é outra coisa!

Não é só sobre cabelo. A fórmula clean de Olistic melhora também a pele, reforça o sistema imunitário e ainda dá um boost à tua energia natural. Porque um verão saudável é um verão completo.

TL;DR (para quem anda sempre a correr):

· O sol está forte, mas o teu cabelo vai estar mais forte ainda;

· Antioxidantes = escudo invisível contra o frizz, a quebra e a queda;

· Sal, cloro e poluição? Sem stress. Olistic dá conta do recado;

· Shine bright, mas com saúde capilar a brilhar primeiro.

O que estás à espera para adicionar Olistic à tua summer routine? O cabelo perfeito existe – começa por dentro.