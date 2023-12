Há uma app que permite controlar os eletrodomésticos à distância

É verdade, a inteligência artificial chegou às cozinhas e não, não está num filme de ficção científica. Para a maioria de nós é um dos espaços mais movimentados da casa, aliás o coração do lar. Desde cozinhar a partilhar refeições em família, é um espaço de união e de bons momentos, de memórias até. No entanto com a correria do dia a dia é também, muitas vezes, um lugar que associamos a tarefas mais "chatas"... Afinal, lavar a louça ou a roupa não são propriamente atividades prazerosas.





A sua cozinha à distância de um clique

Com o objetivo de disponibilizar equipamentos que tornam a rotina diária mais confortável, nos últimos anos a Miele, fabricante de eletrodomésticos premium, tem apostado no uso da inteligência artificial e conetividade. A nova app da marca é o assistente perfeito que vai ajudá-lo nos afazeres domésticos.









Agora pode manter os seus eletrodomésticos Miele sempre sob controlo. Quer, por exemplo, acompanhar o processo de confeção no forno ou saber se o programa da máquina de lavar louça já terminou? Basta ligar em rede todos os seus eletrodomésticos inteligentes e pode gerir o seu funcionamento através de comando de voz ou ainda através da integração em soluções Smart Home existentes. A ligação em rede é feita com o router Wi-Fi doméstico e a cloud da Miele.





Poupe tempo e energia

Todos os equipamentos da sua casa são apresentados numa única aplicação, podendo desfrutar da eficiência de uma rede doméstica global, com uma gestão de energia inteligente e consequentemente um maior conforto e a redução de custos.

Descarregue já a app!



A app dá-lhe as informações de que necessita e proporciona uma utilização cómoda e rápida. Além do mais, fornece informações e serviços suplementares para os seus aparelhos da Miele, como a máquina de lavar louça ou o BaristaAssistant, ou receitas.

Esta solução não só melhora os níveis de sustentabilidade em casa como transforma as cozinhas em espaços mais agradáveis, energeticamente eficientes e mais seguros.

Como pode beneficiar de todas estas vantagens? É simples, transforme a sua cozinha num espaço Miele. Visite a página online e encontre uma vasta seleção de equipamentos para todas as suas necessidades.



A máquina de lavar louça do futuro! Soluções para uma cozinha sustentável

Para a Miele, a busca pela sustentabilidade é transversal à marca e aos eletrodomésticos de última geração que produz. Ou seja, o lançamento da sua app inovadora só faz sentido quando funciona em junção com equipamentos igualmente inovadores e eficientes. Aqui destacam-se os modelos da atual série G 7000 de máquinas de lavar louça da Miele, que podem ser controlados remotamente! Estes modelos apresentam um excelente desempenho e funcionalidades inteligentes exclusivas, ostentando quase todos a nova classificação de eficiência energética topo-de-gama "A".





Sabia que...



• Somente num único ano foram vendidas mais de 940 mil unidades das máquinas de lavar louça G 7000.

• O modelo alcançou cinco vitórias consecutivas do Green Product Award 2023, da organização alemã de proteção do consumidor Stiftung Warentest.





O design minimalista, elegante, moderno e intemporal das máquinas de lavar louça da geração G 7000, personifica as tendências do mercado. Destacando-se ainda pela sua durabilidade e praticidade de limpeza.



O programa QuickPowerWash e as UltraTabs All in 1, presentes nesta gama, atinge os melhores resultados de lavagem e de secagem para a louça com sujidade normal em apenas 58 minutos.







O que pode esperar da sua máquina de lavar louça Miele:





• Interior em aço inoxidável: higiénico, durável e simples de limpar



• Cestos ExtraComfort e MaxiComfort e gaveta 3 D Multiflex



• QuickPowerWash: resultados de limpeza perfeitos em menos de 1 hora



• Brilliant GlassCare



• Secagem AutoOpen



• AutoDos e PowerDisk: dosagem automática com PowerDisk integrado



• AutoStart com a Miele App



• Testes para uma vida útil de 20 anos







Além disso, os cestos das máquinas de lavar louça foram desenvolvidos para acomodar de forma segura garrafas reutilizáveis e palhinhas para uma limpeza completa.





Economize água e energia

Seguindo o compromisso com a eficiência energética dos seus equipamentos, este modelo de máquina de lavar louça da Miele permite também economizar água e energia, ao preservar os recursos de modo eficiente através de uma conceção inteligente do fluxo de água.



Graças ao painel de controlo de consumo na Miele@home, os utilizadores têm ainda a possibilidade de descobrir dicas e orientações de como utilizar de forma eficiente a sua máquina de lavar louça. Deste modo, consegue-se não só perceber a quantidade de água e de eletricidade que é consumida por cada programa de lavagem, mas também comparar as características dos programas disponíveis.



Aproveite os descontos

Até 31 de dezembro tem a oportunidade perfeita para transformar a sua cozinha. Aproveite a campanha da Miele de outono-inverno para adquirir a sua máquina de lavar louça nova.



Simplifique o seu dia a dia e descomplique as tarefas domésticas , enquanto economiza tempo, dinheiro e energia!