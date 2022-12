Há novos coffrets exclusivos da Mercadona para este Natal!

É já um ritual, tão certo como montras iluminadas ou a música de Natal a ecoar em todas as rádios: Natal é sinónimo de coffrets exclusivos da Mercadona, com fragrâncias e opções para todos os gostos e idades e a preços acessíveis a todas as carteiras!

Há vários coffrets disponíveis, todos com conjuntos úteis para o dia a dia e pequenos toques que fazem a diferença – a fragrância, claro, mas também os extras que cada lote traz. Nós elegemos os nossos favoritos, mas vale a pena passar pela Perfumaria da Mercadona para conheceres outras opções para ele e para ela!! O nosso conselho: apressa-te, porque os lotes exclusivos são o must-have que todas e todos querem ter!

Para ela – delicadeza e sofisticação

Para todas as mulheres da tua vida, das sofisticadas às clássicas, das arrojadas às delicadas, das avós às sobrinhas... um destes dois coffrets vai, com certeza, agradar-lhes. Escolhemos fragrâncias icónicas, mas delicadas, leves, mas memoráveis. E ambas com um toque que perdurará muito para além dos produtos.

A suavidade das notas florais





O coffret Rose Nude, um eau de parfum, um tubo de body milk, um roll-on. A caixa tem três compartimentos, é tão elegante como a fragrância, e pode ser utilizada como guarda-joias! Energia de uma explosão floral





O coffret Elección é a escolha para mulheres sofisticadas e elegantes, que apreciem a frescura de notas florais em todas as estações do ano. Com um eau de parfum, um body milk, e um creme de mãos, deixa um toque primaveril em qualquer situação e em qualquer altura do dia!

Para ele – energia e autenticidade

Presentes úteis e com personalidade são sempre bem-vindos, para todos os homens da tua vida! Nos dois coffrets eleitos para ele, escolhemos fragrâncias marcantes, e complementos que podem ser usados nas mais diversas situações. É tão fácil conseguir agradar.