Guia de prendas: As melhores fragrâncias para oferecer neste Natal

Os perfumes são sempre opções de prendas infalíveis para oferecer na época festiva, e uma coisa é certa: existe uma fragrância para cada um de nós.

Tal como um corte de cabelo ou estilo de maquilhagem, também a fragrância tem de ser escolhida para assentar individualmente na perfeição. Assim, e para que todos encontrem o seu aroma de eleição, a marca brasileira Granado, originalmente fundada por um português em 1870, propõe uma expedição pelas florestas tropicais mais exuberantes.

O resultado? Fragrâncias intemporais, distintas, sedutoras e enigmáticas, irreplicáveis por quaisquer outras marcas, que vão com certeza chamar a atenção e tornar a sua presença inesquecível.

A perfumaria mais tradicional do Brasil

A Granado foi fundada em 1870 pelo português José António Coxito Granado, que deixou a vila de Escalhão, parte do concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, para rumar ao Rio de Janeiro. Lá, deixou-se encantar pelas propriedades medicinais de flores e plantas autóctones.

Charme e sofisticação

A coleção Natal 2023 convida a redescobrir a história da Granado e do Rio de Janeiro. Inspirada na riqueza da flora brasileira, o charme da perfumaria da marca icónica reside nesta proximidade aos trópicos.

Os kits exclusivos trazem toda a personalidade e elegância dos perfumes numa coleção luxuosa e imponente. Nas embalagens, o design antigo e os motivos florais são o primeiro chamariz. As fragrâncias Expedição e Folia, os últimos lançamentos da linha, foram as inspirações para a criação das estampas que unem o tropical e o vintage numa explosão de cores e texturas.

Depois, os frascos de perfumes, cremes, difusores, velas e colónias evocam o extenso acervo da Granado. Cheirá-los é a terceira etapa desta experiência envolvente. Na base de cada fragrância estão sempre ingredientes naturais, como verbena, magnólia ou flor de cajueiro, entre muitos outros.

Descubra os kits exclusivos

Entre folhagens densas, a coleção Natal 2023 é um convite à descoberta da brasilidade e exuberância da flora e das frutos tropicais.

Escolha um dos conjuntos Granado - nas categorias de Perfumes, Corpo & Banho e Casa - para surpreender quem mais gosta ou ofereça um miminho a si mesma!

Conheça a coleção

Kit Bandeja + 2 Sabonetes Barra 150g: proporciona uma experiência olfativa para o banho e é perfeito para decoração. A bandeja estampada pode ser usada e ressignificada para decorar o ambiente. Disponível nas fragrâncias Folia e Elixir 1870.

Kit Bombom: a combinação do perfume e creme de mãos são perfeitos para aumentar a perfumação na pele. A ilustração explora a temática da coleção e o design da caixa é um presente encantador. Nas versões Jardim Real e Expedição.

Kit Trio Sabonetes: as fragrâncias Nostalgia, Expedição e Folia em versão sabonete barra 150g levam a experiência olfativa do perfume para o banho. O trio de bolas natalinas estampadas com a temática da coleção é ideal para presentear e complementar a perfumação corporal.

Kit Coleção Perfumes: com as fragrâncias Expedição, Folia, Boemia, Époque Tropical e Nostalgia em tamanho exclusivo 10ml. Ideal para carregar no nécessaire, experimentar e variar!

Kit Trio Velas: das fragrâncias Boemia, Jardim Real e Folia em tamanho exclusivo 80g numa embalagem charmosa e delicada com a temática da coleção.

Trio Creme Mãos: um kit completo para hidratação e descoberta das fragrâncias Expedição, Folia e Nostalgia 50g.

Kit Malinha Perfumaria: com design vintage, a lata contém os essenciais da perfumaria: dois sabonetes barra 50g, um hidratante 60ml, um creme mãos 50g e um perfume 25ml. Nas versões Infusão Botânica e Expedição. Um kit que convida à experimentação da fragrância. Ideal para presentear.

Kit Duo Sabonete Líquido & Difusor: com embalagem premium em vidro, o kit permite levar as fragrâncias dos perfumes para todos os ambientes. Contém um sabonete líquido e um difusor 500 ml. Nas fragrâncias Elixir 1870 e Boemia.

Coleção Miniaturas: 12 produtos em tamanhos exclusivos. Um convite para experimentação e descoberta das fragrâncias e produtos da linha de perfumes Granado. Contém: 1 vela Boemia 80g; 1 perfume Époque Tropical 10ml; 1 perfume Infusão Botânica 10ml; 1 perfume Expedição 10ml; 1 perfume Folia 10ml; 1 sabonete barra Imperial 50g; 1 sabonete barra Nostalgia 50g; 1 sabonete barra Jardim Real 50g; 1 sabonete barra Elixir 1870 50g; 1 hidratante Expedição 60ml; 1 hidratante Époque Tropical 60ml; 1 hidratante Imperial 60ml.

