Guess Holiday Season! Brilho, elegância e muita sofisticação

A Guess e a Marciano apresentam uma coleção de contornos elegantes, feita para mulheres que emanam confiança e que gostam de se distinguir no meio da multidão, sempre com um toque exclusivo de luxo. Para cara da campanha, ninguém melhor do que Georgina Rodríguez, fotografada no histórico Hotel Santo Mauro do século XIX, em Madrid, por Nima Benati, fotógrafa italiana nomeada pela Forbes 30 under 30 para Arte e Cultura. Esta nova campanha, dirigida por Paul Marciano, Diretor Criativo da GUESS, Inc., levanta o véu para mostrar um pouco da vida de glamour da superestrela, a "It Girl" dos tempos modernos.

Os dourados, os prateados, os vermelhos e o eterno preto evidenciam-se em peças sedutoras e ousadas feitas à medida, com tecidos preciosos monocromáticos ou com uma variedade fascinante de padrões únicos, que intensificam o sex appeal e elevam a presença e o poder feminino.

Camisola com cut-out, €99. Saia, €160

Biker jacket com monograma, €220

Arrase com vestidos sinuosos de corte justo, tops e camisolas cintilantes e decorados com lantejoulas, calças com brilho e saias de corte clássico. Complemente o outfit com blazers estilizados, sapatos de salto ou botas que alongam a silhueta. E não se esqueça dos acessórios: carteiras que são uma ode à exuberância festiva típica da época e bijuteria em tons de dourado para dar o toque final.

Vestido caicai, €85

Body com brilhantes, €120 Top com pedras, €200

Mala, €130 Botim, €210

Anel, €50 Pulseira, €100 Brincos, €90 Colar, €90

Para a holiday season, a Guess apresenta ainda uma linha de lingerie com modelos sensuais rendados e de toque acetinado.

Lingerie com renda, €85

A coleção GUESS Home marca também a estação. Velas, travel cups e muito mais são uma aposta segura para dar ainda mais elegância aos seus dias.

Travel cup, €89 Manta com monograma, €240 Vela, €59

Acredite, não vai passar despercebida.