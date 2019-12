Girl’s night: como tornar a festa (ainda mais) inesquecível

Esta é a amiga que todas queremos ter numa festa. Aliás, é ela quem combina o jantar, quem organiza comes e bebes, quem planeia a playlist e ainda tenta um dress code e um theme para cada reencontro. Quando chega, ilumina qualquer sala com boa-disposição, dança "como se ninguém estivesse a ver" e contagia mesmo os mais tímidos. Com ela não há momentos mortos e é certo que, quando um encontro está a terminar, vai começar a acertar calendários sob a pergunta "quando marcamos o próximo?"

Para esta amiga, um clássico cai sempre bem, mas com o toque feérico que tanto merece. Sirva-lhe o cocktail Green Piece. Num shaker, macere o gengibre. Junte 45 ml de gin Hendrick’s, 20 ml de sumo de lima, 25 ml de Xarope de açúcar e gelo. Misture bem e coe para um copo baixo com gelo moído. Decore com manjericão.