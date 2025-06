Finalmente, um protetor solar que apetece usar todos os dias

Segundo um estudo global da IPSOS, 77% das pessoas não usam proteção solar todos os dias, e entre as que utilizam, apenas 39% usam antes de atividades ao ar livre e 26% reaplicam ao longo do dia*. Porquê? Porque o fator que mais pesa na decisão não é o número no frasco — é a textura.

Foi a pensar nisso que a La Roche-Posay, marca solar nº1 recomendada por dermatologistas em todo o mundo**, criou o novo Anthelios UV AIR™ FPS 50+ — uma inovação que vem mudar a forma como pensamos a proteção solar diária. Com uma textura leve como o ar, esta fórmula ultrassensorial é eficaz contra os raios UV, a poluição e os danos ambientais, sem pesar na pele nem nos hábitos. Uma verdadeira revolução que alia ciência dermatológica de ponta a uma experiência de utilização excecional. Leve como o ar, essencial como o sol.

A nova geração de proteção solar diária

Com 16 horas de poder antioxidante, 24 horas de hidratação garantida, uma base aquosa com ácido hialurónico e niacinamida, e um sistema de tripla microcamada***, o UV AIR™ transforma o gesto de aplicar protetor solar num prazer diário. A tecnologia inovadora Air Wear combina:

• Uma capa superior matificante com efeito air cushion;

• Filtros UVA/UVB ultraligeiros;

• E uma fase aquosa refrescante, que respeita e hidrata até as peles mais sensíveis.

É ideal como pré-base de maquilhagem, não arde nos olhos, é fácil de remover ao final do dia e deixa a pele com uma sensação de limpeza e conforto, sem resíduos visíveis.

Testado, aprovado e... amado

Não se trata apenas de inovação — trata-se de resultados reais. Num teste de consumidor realizado no Brasil****, com 100 participantes entre os 18 e os 60 anos (não utilizadores regulares de protetor solar), os resultados foram claros:

• 96% afirmaram sentir a pele limpa após a aplicação;

• Nove em cada 10 disseram que este é o melhor protetor solar que já experimentaram;

• E também nove em cada 10 que antes odiavam a textura dos protetores solares adotaram o UV AIR™ na sua rotina.

Este é o produto que conquista até os mais céticos — e transforma o "uso só no verão" numa rotina de cuidado e prevenção, 365 dias por ano.

Proteção diária pensada para a vida real

A pele urbana está diariamente exposta a uma combinação de fatores agressivos: poluição, radicais livres, desidratação, raios UV. Estes fatores aceleram o envelhecimento prematuro, alteram a morfologia da pele e danificam de forma progressiva a barreira cutânea.

O UV AIR™ atua como um escudo invisível, protegendo contra:

• Danos celulares irreversíveis;

• Perda de luminosidade;

• E o impacto oxidativo de partículas ambientais e exposição solar*****.

É dermatologicamente testado, hipoalergénico, indicado para todos os tipos de pele — até mesmo as mais oleosas — e com eficácia antipoluição comprovada.

Textura invisível, eficácia visível

Com uma textura ultraleve, um acabamento mate e controlo de oleosidade (reduz tanto a quantidade como a qualidade do sebo), este protetor adapta-se ao dia a dia de qualquer mulher ativa. Transforma-se numa segunda pele, impercetível, confortável e funcional — mesmo nas rotinas mais exigentes.

Em laboratório, comprovou-se também a sua fácil lavabilidade, e a nova tecnologia antimigração ocular evita o desconforto de outros protetores que escorrem para os olhos.

A sua pele, o seu escudo urbano

Com Anthelios UV AIR™, a La Roche-Posay mostra como a inovação pode (e deve) andar de mãos dadas com o prazer de cuidar de si. Porque proteger a pele é mais do que um gesto estético — é um ato de prevenção inteligente, com resultados visíveis a curto, médio e longo prazo.

E quando a proteção é tão leve quanto o ar, o hábito instala-se com naturalidade.

* Estudo epidemiológico sobre hábitos de fotoproteção, 17.000 participantes, 2021, IPSOS.

** Estudo realizado no mercado de cuidados de pele, pela APLUSA e pelos seus parceiros, entre junho de 2024 e outubro de 2024, com a participação de dermatologistas de 29 países, representando mais de 80% do PIB mundial.

*** Pesquisa realizada no mercado de dermocosméticos, pela APLUSA e pelos seus parceiros, entre janeiro de 2024 e maio de 2024, com a participação de dermatologistas de 31 países, representando mais de 80% do PIB mundial.

**** Teste de consumidor conduzido no Brasil pela La Roche-Posay, com 100 participantes entre os 18 e 60 anos, não utilizadores regulares de proteção solar.

***** Eficácia antipoluição e antioxidante demonstrada em testes laboratoriais e ex-vivo, conforme dados técnicos da marca (2023).