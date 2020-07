Férias felizes e seguras nos Vila Galé

Depois de um longo período de confinamento e teletrabalho, chegou o momento de sair de casa, aproveitar as férias, o bom tempo e descontrair em família. É tempo de criar aqueles momentos de felicidade coletivos que se transformam em memórias inesquecíveis para partilhar no futuro.

Por definição, as férias são para descansar, desconectar do stress do dia a dia e desfrutar de um merecido descanso. São também uma oportunidade de conhecer melhor Portugal. Se não é um amante de praia ou se este ano procura um destino diferente com menos pessoas, anime-se e vá até ao Douro Vinhateiro.



Descubra os caminhos e recantos mais bucólicos da serra da Estrela, ou explore uma das cidades universitárias mais antigas do mundo. Passeie pela costa de Lisboa, entre Cascais, Sintra ou Ericeira. Pode optar pela magnificência da paisagem alentejana ou pelas praias e areias de sonho do Algarve. A Vila Galé está presente de norte a sul do país para lhe garantir uma experiência única, com todo o conforto que merece. A pensar em si, foram renovados vários espaços ao ar livre para proporcionar a melhor experiência nas suas férias de verão.

Classificados com o selo Clean & Safe

Este ano, há uma preocupação adicional nos portugueses. Quando se procura um local para passar as férias há várias. Num ano atípico por causa da pandemia covid-19, a segurança não foi esquecida. Todas as unidades hoteleiras do Vila Galé estão classificadas com o selo Clean & Safe. Uma garantia de tranquilidade e segurança necessária para os hóspedes, que assenta num rigoroso plano de higiene, que inclui o reforço de medidas de limpeza e desinfeção, o uso de equipamentos de proteção individual e o distanciamento social.

Para facilitar o contacto com os clientes foi desenvolvida a plataforma online My Vila Galé – em my.vilagale.com, que possibilita fazer o check-in e o checkout, marcar massagens no spa, agendar horários no ginásio ou reservar mesas nos restaurantes e bares.

Promoções de verão

Este ano, a cadeia hoteleira foi sensível a muitas das alterações que estão a ser sentidas na sociedade portuguesa. Para proporcionar uma oferta de qualidade a um conjunto maior de famílias, fazendo jus ao seu lema "Sempre perto de si", a Vila Galé preparou um conjunto de promoções para este verão.

As crianças até aos 14 anos (inclusive) não pagam nos hotéis Vila Galé sempre que fiquem alojadas no mesmo quarto e no mesmo regime que os pais. Uma medida que amplia a oferta do grupo e que se aplicava apenas a crianças até aos 12 anos.

Outra medida prende-se com o preço especial para o suplemento de meia-pensão, com bebidas selecionadas incluídas, que fica em 20€ por pessoa.

As estadias iguais ou superiores a sete noites consecutivas no mesmo hotel beneficiam de um desconto de 5%. Para as famílias que reservem dois ou mais quartos terão uma redução de 5%.

As ofertas são cumulativas entre si e com as condições do programa de fidelização da Vila Galé.

Novos espaços ao ar livre

O programa anual de renovações dos hotéis Vila Galé serve para melhorar a oferta das diferentes unidades hoteleiras. Este ano, o destaque vai para os novos espaços criados para desfrutar e relaxar ao ar livre.

No Vila Galé Ericeira foi criado um lounge com espreguiçadeiras e sofás para apreciar o mar, enquanto no Vila Galé Ópera, em Lisboa, foi construído um rooftop com piscina que proporciona uma vista privilegiada para o rio Tejo.

A esplanada do Vila Galé Collection Palácio dos Arcos, em Paço de Arcos, conta com uma nova carta, com propostas ideais para passar um final de tarde agradável com diversos petiscos, vinho a copo e uma seleção ímpar de gins.

Há dois novos clubes NEP no Vila Galé Cascais e no Vila Galé Évora. O Vila Galé Náutico (Armação de Pera) conta com quartos temáticos dedicados ao NEP e uma nova pizzaria Massa Fina. O Vila Galé Collection Palácio dos Arcos preparou uma piscina e escorregas aquáticos para os mais pequenos.

Nos Vila Galé estão todos preparados para o receber e proporcionar a melhor experiência deste verão. Anime-se. Visite o país e aproveite as ofertas da rede Vila Galé.