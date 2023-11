Exclusiva e sofisticada: Esta é a lingerie de eleição de Jennifer Lopez

Com uma carreira multifacetada no mundo da música e como atriz, Jennifer Lopez é sem dúvida alguma uma das mais populares artistas internacionais. Dona de uma beleza e boa forma invejáveis, no auge dos seus 54 anos, JLo tem uma relação de longa data com o mundo da moda. Eleita embaixadora da Intimissimi no começo do ano, foi recentemente convidada a desenhar e a dar vida à nova coleção-cápsula: "This Is Me Now"

A artesanalidade da icónica marca italiana juntou-se triunfantemente à criatividade ilimitada de Jennifer Lopez para a criação desta linha de lingerie, exclusiva, que foi lançada a 18 de outubro

Sofisticação moderna e poder feminino O nome da coleção é diretamente inspirado no próximo álbum de Jennifer Lopez, "This Is Me Now", que aborda a sua viagem, profundamente transformadora, de desenvolvimento pessoal e resume a essência da sua evolução, autoreflexão e aceitação do seu verdadeiro eu. Paralelamente, a coleção de lingerie incorpora, artisticamente, estes mesmos temas de crescimento e força interior. O resultado é uma coleção de lingerie que capta a essência da sofisticação moderna e do poder feminino.

A paleta de cores, cuidadosamente escolhida, oferece um trio de opções: preto, champanhe e verde jade. O preto intemporal dá um toque clássico, personificando a essência da sofisticação. O elegante tom champanhe exprime um sentido de requinte e graciosidade, perfeito para quem procura um toque de subtileza. Por último, o verde vibrante e intenso - uma tonalidade querida de JLo – que proporciona uma escolha arrojada, apelativa para quem se quer afirmar.

Lingerie que celebra a essência de todas as mulheres Criada com o máximo cuidado, a coleção apresenta detalhes bordados e materiais como sedas e rendas requintadas, com um apelo luxuoso que chama a atenção, refletindo o compromisso da marca em oferecer uma experiência sensorial inigualável. Para acrescentar um toque ainda mais íntimo à coleção, Jennifer Lopez acrescentou um pormenor delicado e com um significado profundo para si: o beija-flor. Um símbolo, contemplado pela sua representação, de sorte, resiliência e energia vibrante.

Esta parceria criativa, entre a marca italiana e a estrela norte-americana, combina assim a dedicação da Intimissimi e uma qualidade excecional, com o estilo diferenciador, inovador, marcante e sempre on trend de Jennifer Lopez. O resultado? Looks arrasadores e timeless.

"This Is Me Now" chega para realçar a sensualidade e a beleza única de cada mulher. Aos 54 anos, Jennifer Lopez é a prova que não há idade para se sentir confiante em lingerie (e deslumbrar!). Descubra as peças no site da Intimissimi e nas lojas físicas da marca.