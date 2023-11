Este é o último passo que tem de incluir na rotina para acabar com a flacidez da pele

Não é novidade. Com a idade, a capacidade de regeneração da pele diminui. Os contornos do rosto perdem definição e as características que acusam o passar do tempo vão ficando mais acentuadas. Felizmente, podemos atenuar os efeitos da passagem do tempo, prevenindo e cuidando de forma correta da pele, de modo a preservar todo o potencial da pele e mantê-la jovem e bonita.

Como? Com a "ajuda" da SHISEIDO, para quem "o potencial não tem idade". Inspirada nos mais recentes avanços científicos, a marca aposta em fórmulas sensoriais que oferecem respostas direcionadas e precisas às necessidades de lifting, firmeza e luminosidade da pele madura, com mais de 40 anos.

A mais recente novidade, LiftDefine Radiance Night Concentrate, da linha Vital Perfection, recorre a uma tecnologia que resulta da experiência da marca em neurociência e que tem como alvo o sistema nervoso da pele para reativar o seu mecanismo de regeneração natural e combater todos os sinais de envelhecimento. Vital Perfection LiftDefine Radiance Night Concentrate Este lançamento é a solução especializada que desafia a flacidez da pele causada pela gravidade, com o objetivo de manter a definição dos traços e redefinir os contornos do rosto.

Como usar : aplicar o concentrado, após o hidratante, como último passo da rotina de noite de cuidados de rosto, antes de se deitar.

Tome nota: Anne Hathaway é a nova embaixadora da marca e o rosto da linha de cuidados de rosto Vital Perfection da SHISEIDO. Vai fazer 41 anos este mês. A atriz prioriza os cuidados com a pele – palavras da mesma – e os resultados estão à vista. Nós também queremos!

Mecanismo antigravidade premiado

Não estamos a falar de milagres, atenção, mas sim de uma nova teoria científica já premiada (Congresso IFSCC 2020) – um mecanismo interno antigravidade que os investigadores SHISEIDO chamaram de "Dynamic Belt" e que é uma revolução na forma de compreender o mecanismo de flacidez da pele.

Explicando de forma mais técnica, o tecido cutâneo perde volume essencial com o passar da idade e a resistência à força da gravidade diminui, começando a ceder. A forma revolucionária de compreender o mecanismo de flacidez da pele de que falamos aqui levou os investigadores da SHISEIDO a descobrir o envolvimento dos músculos eretores do pelo no suporte do tecido cutâneo e na preservação dos contornos faciais. Presentes em número muito elevando na pele do rosto, estes músculos alinham-se verticalmente, na direção oposta à gravidade, criando tensão, o que ajuda a evitar que a pele perca a sua forma.

Quando a pele envelhece, o número de músculos eretores do pelo diminui, assim como a capacidade de revestir a pele a partir do interior. Com este apoio diminuído, a pele sofre os efeitos da gravidade, tornando-se mais flácida e com os contornos do rosto a perder definição. Resumindo: a análise da SHISEIDO permitiu descobrir que os músculos eretores do pelo são o principal componente que previne a flacidez vertical da pele.

Esta descoberta deu origem à tecnologia LiftDynamic 4D, que está presente neste novo lançamento e que atua para fortalecer este sistema antigravidade da pele durante a noite, para uma aparência firme, esculpida e redefinida pela manhã.

Tecnologia pioneira LiftDynamic 4D Quatro formas de atuar sobre a flacidez cutânea 1. Apoiar o sistema antigravidade natural da pele com extrato de alcaçuz, rico em moléculas ativas e conhecido pelas suas propriedades calmantes. Sabia que 70% das preparações da medicina tradicional chinesa contêm alcaçuz?

2. Apoiar a regeneração natural da pele durante a noite usando um trio de ingredientes ativos: • Trigenex, que permite que a pele recupere melhor a cada noite e permaneça mais jovem por mais tempo; • Ectoína, que promove a síntese de melatonina, o que por sua vez ajuda a combater os danos oxidativos sofridos ao longo do dia; • Extrato de Burnet, que estimula a estrutura dérmica e suporta a pele; • Extrato de Milefólio, que ajuda a recuperar os danos celulares.

3. Apoiar o Dynamic Belt através de uma massagem de especialidade para efeito de lifting. Os investigadores SHISEIDO descobriram que alongar a pele na direção dos músculos eretores do pelo resulta na proliferação dos células estaminais e estimula a regeneração da pele. Por isso, a marca desenvolveu a técnica de massagem Night Sculpt.





4. Uma textura envolvente que maximiza a eficácia antienvelhecimento. Todos os "pormenores" contam nesta fórmula, até a textura única deste concentrado, que ajuda na penetração de ingredientes ativos, ao mesmo tempo que forma uma película envolvente na superfície da pele para promover uma ação antiflacidez intensiva durante a noite.

Não se esqueça: "O potencial não tem idade." Não tem de sofrer com a passagem do tempo. Abrace plenamente a sua beleza em qualquer idade.