Este é o segredo para diminuir as imperfeições da pele com tendência acneica

Não são só os jovens que batalham contra a pele oleosa e contra a pele com tendência acneica. É certo que cerca de 80% dos adolescentes lida diariamente com este tipo de pele e com as imperfeições consequentes habituais – marcas, pontos negros, acne.... Mas são também 40% os adultos que têm pele oleosa e/ou com tendência acneica. As repercussões psicológicas são, muitas vezes, significativas e avassaladoras.

Ter a pele livre de imperfeições é um dos maiores sonhos para quem tem pele oleosa ou com tendência acneica e a chave do sucesso está no controlo, sobretudo porque, na grande maioria das vezes, a acne desaparece com o tratamento adequado.

Há um produto-chave que deve fazer parte da rotina de todas as pessoas com pele oleosa e/ou com tendência acneica, desde a puberdade até à idade adulta, que é eficaz contra as imperfeições da pele. Estamos a falar de uma fórmula que respeita a barreira da pele, desobstrui os poros, reduz as imperfeições, limpa e purifica em profundidade.

Novidade Bioderma

O novo Sébium Gel Moussant Actif fortalece os mecanismos naturais da pele e atua na pele oleosa com tendência acneica desde a primeira etapa: a limpeza. Ao proporcionar uma limpeza ativa, purifica em profundidade para reduzir as imperfeições através da ação de peeling suave, podendo ser usado tanto no rosto como no corpo.

Resultados

Pele mais purificada Pele em profundidade Poros desobstruídos



Sébium Gel Moussant Actif, 200ml (PVP €14,92) Modo de uso : utilizar de manhã e à noite na pele húmida, aplicar com movimentos circulares, enxaguar e secar suavemente

1ª etapa: higiene ativa

Quem tem a pele oleosa e/ou com tendência acneica sabe o quão importante é o passo da limpeza. Não pode falhar na rotina matinal nem na noturna, seja com o Sébium Gel Moussant ou com o Sébium H2O Água Micelar. Mas há momentos em que simplesmente sabemos que a pele precisa de uma limpeza mais ativa. Nos períodos em que a quantidade de sebo aumenta e quando as imperfeições são mais persistentes, é importante reforçar esta primeira etapa da rotina.



"A utilização de produtos de limpeza tradicionais que respeitem a barreira da pele faz parte da rotina recomendada para quem está em tratamento para a acne. No entanto, antes ou depois do tratamento, por vezes, a pele necessita de uma limpeza mais ativa, para reduzir as imperfeições na fase de limpeza. Este princípio de higiene ativa inovador refere-se a produtos de limpeza com ação queratolítica. Ainda assim, é importante que estes também preservem a barreira hidrolipídica para garantir uma tolerância perfeita e manter o equilíbrio da pele" Michèle sayag, diretor de estratégia médica da BIODERMA

Fórmula ecobiológica e biodegradável

Especialistas em cuidados de pele e pioneiros no desenvolvimento de produtos dedicados a vários tipos de pele, os Laboratórios Bioderma vão ainda mais longe no conceito de higiene dedicado à acne com o lançamento do Sébium Gel Moussant Actif. A fórmula possui o equilíbrio perfeito entre a eficácia e a tolerância, graças à base de limpeza biomimétrica que respeita a barreira cutânea.





Respeita o ecossistema da pele Formulado com um pH ligeiramente ácido (4,5) que promove a ação queratolítica dos ácidos, e contém um único surfactante biomimétrico suave (Capryl Glucoside/Caprylyl)

Fortalece os mecanismos naturais da pele Regula a produção de sebo graças ao gluconato de zinco

Atua nas causas e nos sintomas Desobstrui os poros para que o sebo flua naturalmente, permitindo à pele que regule a produção de sebo e, desta forma, está a atuar na origem e nas consequências das imperfeições



O novo Sébium Gel Moussant Actif contém dois ingredientes essenciais para o cuidado da pele oleosa e com tendência acneica: AHA (ácido glicólico) e BHA (ácido salicílico). São ingredientes perfeitos para uma ação queratolítica que esfolia suavemente a pele na superfície e em profundidade, afina o grão da pele e estimula a renovação celular.

Assim que as imperfeições desaparecerem, é aconselhada a utilização do Sébium Gel Moussant ou Sébium H2O Água Micelar.

Esta inovação dermatológica dos Laboratórios Bioderma é a resposta para todas as pessoas – adolescentes e adultos! – que procuram um produto que limpa ativamente e que cuida em simultâneo, através da desobstrução dos poros, minimização das imperfeições e purificação da pele em profundidade.