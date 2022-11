Este aspirador vertical consegue aspirar até o pó mais escondido

Ainda sou das que têm em casa um aspirador com fio, daqueles mais antigos, que vai esbarrando contra as paredes e móveis quando quero chegar ao canto mais afastado, cujo fio tenho de puxar ao máximo, com todos os esforços, para atingir o maior objetivo do meu fim de semana. Isto para dizer que andei durante muito tempo à procura DO aspirador vertical sem fios perfeito (e posso dizer que finalmente encontrei!). O "algum tempo" deve-se às condições exigentes que este aspirador tem (obrigatoriamente) de cumprir.

Ora, comecemos pelo básico: bonito e compacto. A opção recai num aspirador vertical porque o espaço em casa não é abundante, logo, requer um design adequado para que possa facilmente ficar arrumado ou em exposição sem ferir a alma. Segundo, a minha casa é uma casa de gatos e, tendo em conta a rotina diária, confesso que não aspiro todos os dias, logo, é necessário um aspirador potente (dos mais potentes!). Terceiro: tem de dar para aspirar tudo e mais alguma coisa (mais uma vez, é tudo uma questão de espaço e de tempo).

Agora que já dispus aqui todas as condições, está na hora de comunicar que encontrei finalmente o futuro aspirador, um que está muito à frente do seu tempo e que cumpre escrupulosamente todas as "regras": o novo Triflex HX2 da Miele.

Mais 60% de potência de sucção

Este Triflex é mais potente do que os restantes aspiradores com fios Miele. Com o novo eficiente motor digital gera até 60% mais poder de sucção em comparação com o modelo anterior, o Triflex HX1. A combinação com a escova elétrica extralarga e a poderosa tecnologia Vortex fazem deste aspirador o mais potente da Miele. Na prática, significa que este novo aspirador da Miele é o maior inimigo do pó. Nem o mais escondido "sobrevive".

Sem alergénios e vírus

Além da potência, o novo aspirador Triflex da Miele conta com um filtro integrado HEPA Lifetime que remove até as partículas mais finas de pó, com uma eficácia de filtragem de 99,999%, o que liberta o ar de alergénios e vírus. É ideal para quem sofre de alergias e tem bebés, crianças e animais em casa. Este aspirador é a garantia de um clima interior higiénico.

A potência de sucção é um dos maiores pontos a favor deste novo aspirador Miele.

Mas vou conseguir aspirar tudo? Vai, sim, senhor. Até os cantos mais obscuros e o cimo dos armários. O design inovador 3 em 1 da Miele, que combina três modos de utilização num único aparelho, permite que o aspirador se adapte às necessidades. Nada escapa! Nem pós nem sujidade. Os três modos ajudam a alcançar todas as áreas da casa, com o modo conforto adequado para a limpeza de grandes áreas com facilidade – muito graças à escova larga –, o modo alcance desenvolvido para locais difíceis de chegar (debaixo dos móveis ou tetos, por exemplo) e o modo compacto para uma limpeza rápida (essencial para aspirar as migalhas no sofá, particularmente recorrentes nesta altura de tempo frio e festividades).

Dotado de um sistema eletrónico inteligente, a escova do Triflex HX2 deteta automaticamente o tipo de pavimento, adaptando a velocidade de rotação e a potência de sução para uma limpeza otimizada.

Arrumado em dois tempos e com bateria que dura e dura

Com o suporte de parede, o Triflex HX2 é facilmente guardado, de forma perfeita, juntamente com os três acessórios. Mas antes de o "pendurar", pode e deve esvaziar o compartimento para descartar o pó com apenas uma rotação da mão, graças à tecnologia Twist2open. Mais prático não há! É "usar e andar". Até chegar ao dia de carregar, dispõe de até 60 minutos de limpeza, sem o incómodo de recarregar, com a bateria de lítio substituível.

A escova elétrica Multi Floor XXL, presente em alguns modelos do Triflex HX2, conta com uma faixa luminosa brilhante na parte frontal que torna visíveis até as partículas de pó mais pequenas.

Quatro modelos do aspirador mais potente da Miele

Triflex Pro, €899

Tem duas baterias substituíveis para duplicar o tempo de funcionamento do aspirador até 120 minutos. Além da bateria e carregador adicional, este modelo vem equipado com a escova especial elétrica Multi Floor XXL, que permite manter a conservação de pavimento duros delicados ao detetar as partículas de pó camufladas.

Triflex Cat&Dog, €729

Além da escova elétrica Multi Floor XXL e luz LED Brilliant Light, conta com uma escova compacta adicional especialmente desenhada para que seja possível remover o pelo dos animais (até dos bancos do carro!) sem grandes esforços. Inclui uma bateria com autonomia de até 60 minutos.

Triflex Runner, €829

Este modelo vem equipado com a escova elétrica com luz LED Brilliant Light, detenção automática do pavimento e duas baterias que estendem a autonomia até aos 120 minutos.

Triflex Racer, €799

Inclui a escova elétrica larga, reconhecimento do pavimento e duas baterias com autonomia de até 60 minutos cada.

Esta novidade segue a máxima da marca Miele, líder mundial em eletrodomésticos premium, que defende e mantém aos dias de hoje uma filosofia e ação a longo prazo, através do lançamento de máquinas inovadoras que se distinguem pela durabilidade, desempenho e conforto de utilização. O novo aspirador Triflex HX2 é mais um exemplo de alta qualidade, design moderno, flexibilidade, performance e potência. Escolha o modelo que melhor se adapta às necessidades e desfrute da sensação (boa) de alcançar resultados perfeitos nas limpezas da casa.